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採購捐贈BNT　逾7成民眾對郭台銘有好感

▲永齡基金會捐贈500萬劑BNT疫苗，讓超過7成民眾對郭台銘有好感。（圖／記者李春台攝, 2020.12.01）
▲永齡基金會捐贈500萬劑BNT疫苗，讓超過7成民眾對郭台銘有好感。（圖／記者李春台攝, 2020.12.01）

記者劉育辰／台北報導

2021-07-27 10:24:01

台灣民意基金會針對疫苗與防疫進行民調，並在今（27）日公布最新的民調結果，其中有6成8民眾認為BNT疫苗採購主要歸功於台積電及永齡基金會、2成認為成功購買BNT疫苗應歸功於民間企業與政府攜手合作；也因為疫苗捐贈，讓超過7成的受訪民眾都對郭台銘有好感。

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根據台灣民意基金會的最新民調結果顯示，關於BNT疫苗採購成功，有6成8民眾認為主要應歸功於台積電與永齡基金會、近二成認為主要應歸 功於民間企業與政府的攜手合作，僅4.2%認為主要應歸功於民進黨政府。

此外，也因為疫苗捐贈，讓75.3%的人對郭台銘有好感、喜歡郭台銘，17.7%的人對他沒感覺，1.9%的人對他反感、討厭他。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，從平均度數來看，台灣人對郭台銘的感情溫度是75.16 度，這是一個非常熾熱的溫度，顯示台灣社會此刻對郭台銘的感覺「燒滾滾、暖烘烘」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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