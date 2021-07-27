採購捐贈BNT　逾7成民眾對郭台銘有好感

台灣民意基金會針對疫苗與防疫進行民調，並在今（27）日公布最新的民調結果，其中有6成8民眾認為BNT疫苗採購主要歸功於台積電及永齡基金會、2成認為成功購買BNT疫苗應歸功於民間企業與政府攜手合作；也因為疫苗捐贈，讓超過7成的受訪民眾都對郭台銘有好感。
記者劉育辰／台北報導
2021-07-27 10:24:01
根據台灣民意基金會的最新民調結果顯示，關於BNT疫苗採購成功，有6成8民眾認為主要應歸功於台積電與永齡基金會、近二成認為主要應歸 功於民間企業與政府的攜手合作，僅4.2%認為主要應歸功於民進黨政府。
此外，也因為疫苗捐贈，讓75.3%的人對郭台銘有好感、喜歡郭台銘，17.7%的人對他沒感覺，1.9%的人對他反感、討厭他。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，從平均度數來看，台灣人對郭台銘的感情溫度是75.16 度，這是一個非常熾熱的溫度，顯示台灣社會此刻對郭台銘的感覺「燒滾滾、暖烘烘」。
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