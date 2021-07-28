大潤發中元普渡一條龍　再祭9折券解救荷包君！

台灣即將採取5月底以來的降級措施，雖然疫情漸緩，不過人與人之間的距離還是得拿捏好，尤其是面對即將到來的「中元節普渡」。而針對年度民間習俗大事，內政部也因應指出，宗教場所在降級後開放民眾參拜，室內最多50人、室外最多100人，同時開放在廟埕、廣場、各類場館等辦理固定地點的宗教集會活動。





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疫情警戒期間，為了讓消費者一次購足，避免人擠人的群聚風險，台灣知名大型連鎖量販品牌「大潤發」，不僅舉辦「代客普渡」、獨家普渡箱、愛心捐贈等服務，業者也觀察到兩個多月來，全民受防疫所苦，不少人生活、工作都受到影響，為與民眾共體時艱，更加碼發送9折券，提前布局紓困省荷包。





▲每年中元普渡採買量大，對此大潤發共體時艱，加碼發送9折券，提前布局紓困。（圖／NOWnews攝）

首波活動9折券，於7月30日至8月6日發送，使用期為8月7日至8月13日，每人每卡活動期間每一波限領一次，指定商品單筆消費滿2000元即享9折現金抵用券，最高回饋5000元。日前大潤發也宣布將舉辦創新的「代客普渡」服務，在8月22日，透國全台20家大潤發分店粉絲團進行直播幫大家做團拜，更吸睛的是，業者還破天荒邀請楊晨熙、安苡愛、等20位藝人和網紅，攜手替全民祈福求平安。





而普渡該買什麼，向來是消費者們每年都該煩惱的重要事項，今年大潤發也貼心替民眾準備好供品懶人包囉。除了「北港媽祖慈悲普渡箱」，在大潤發還買的到獨家「中元普渡箱」，內含大倉日本越光米、大豆沙拉油、泡麵、罐頭、零食等民生必需品 ，一共7600公克，只要699元就能輕鬆便利搞定拜拜所需。CP值超高的普渡品項，加上9折券優惠，同時省去人擠人的麻煩，大潤發一條龍替你「攢便便」，就算防疫期間，中元普渡依舊滿滿虔誠！



