捷克將捐贈台灣3萬劑疫苗　外交部：由衷感謝

繼日本、美國、立陶宛、斯洛伐克宣布捐贈台灣疫苗後，捷克政府於當地時間26日下午內閣會議討論並決定，衛生部長渥伊泰赫（Adam Vojtěch）在事後記者會宣布將捐贈給包括台灣在內的12個國家疫苗，台灣可獲得3萬劑疫苗，外交部今（27）日表達由衷感謝。





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外交部表示，在新冠肺炎疫情因變種病毒株依然肆虐各國，造成新一波艱難防疫挑戰的關鍵時刻，捷克政府、國會及民間適時伸出援手，一致展現對台灣的真誠友誼及溫暖關懷，令我國政府與人民動容。外交部對於過程中協助我方的捷克政府衛生、外交各相關部門、參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）、外委會費雪主席（Pavel Fischer）、布拉格賀吉普市長（Zdeněk Hřib）等人均表達由衷感謝。





外交部指出，去年春天新冠肺炎疫情在全球逐漸蔓延擴散時，台捷雙方基於多年合作的深厚情誼，經協商後在4月1日共同簽署發布「台捷防疫合作聯合聲明」，不僅交流防疫經驗，也就防疫物資建置密切合作，台灣朝野也陸續捐贈捷克超過百萬片口罩及口罩機等防疫醫療物資。今年4月28日，捷克參議院更首度通過決議，支持我國參與世界衛生大會（WHA），也感謝台灣真心協助捷克對抗疫情。





外交部表示，如今捷克是除了立陶宛、斯洛伐克以外，第三個歐盟成員國宣布捐贈疫苗的友好夥伴，這份及時馳援的美意深深感動2,350萬台灣人民。「患難見真情」正是此刻台捷真摯友誼的最佳寫照，如同韋德齊指出：「這次捐贈是具有重大象徵意義的行動，因為台灣過去在疫情中曾幫助捷克。這是一份回報，也展現捷克政府對台灣的支持」。





為確保該批疫苗順利運抵國內，外交部已指示駐捷克代表處與捷克政府相關部門保持密切聯繫，就未來運送疫苗的各項工作做好妥善安排。









