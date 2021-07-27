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國民黨團：食藥署堅持不公布高端數據　「比北韓還北韓」

▲中央流行疫情指揮中心研發組副組長、也是衛福部食藥署長吳秀梅宣布，日前核准高端新冠疫苗專案製造。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心研發組副組長、也是衛福部食藥署長吳秀梅宣布，日前核准高端新冠疫苗專案製造。（圖／指揮中心提供）

記者羅婉庭／台北報導

2021-07-27 11:10:01｜2021-07-27 11:49:52

高端疫苗在外界高度質疑其品質穩定度、防護力效能下，經衛福部食藥署強力護航下通過緊急授權(EUA)，預計在8月提供國人施打。國民黨團呼籲陳時中、食藥署，不要隻手遮天，甘做高端的門神為其護航，當國際上對於國產疫苗產生高度質疑與不信任後，對國內生技產業會是相當大的打擊，要求公布相關資料供外界檢視，否則比北韓還北韓。

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國民黨團在上周召開多次記者會，強烈質疑高端生產製程時有抗原濃度不穩定的問題，不良率達82%。書記長鄭麗文26日於記者會上指出，根據高端內部所流出的資料顯示，高端疫苗在製造生產的過程當中非常不順利，製程初期就出現不合格問題，不可能短短1個月之內修正、改進完畢，國際上沒一家生技公司可以做得到，最快也要3個月時間，但食藥署給了高端EUA，就有必要向國人、國際說清楚原因為何？

鄭麗文表示，難道食藥署要國人在黑箱重重下，伸出手臂當白老鼠施打高端疫苗？上周陳宜民以醫學專業角度說明，高端在製程的過程中出現很多問題，也請教生技相關權威學者、專家，看法均一致認為，根據高端流出的資料、數據顯示，根本無法製成有效、可施打的合格疫苗。

鄭指出，在6月4日食藥署就開始進行第一批高端疫苗的審查，結果是完全不合格，無法跟2L實驗樣品相符；後續第二、三批同樣出現製程過程中的問題，但高端在面對媒體、國民黨團和陳宜民教授的高度質疑，仍宣稱製程完全沒有問題，這又和食藥署內部會議所提出的資料不同。鄭麗文質疑，食藥署對外宣稱會嚴格把關，不會讓不合格的高端疫苗給國人施打，但高端實驗和製程結果，與食藥署審查結果不同，到底是誰在說謊？

鄭表示，一般藥廠在製藥的過程中，會先從2L實驗樣本做起，最後到2000L量產，但顯而易見的，高端無法做到量產的2000L，因此在食藥署的內部會議中也顯示，高端在50L和200L進入實驗性量產的疫苗完全不合格，這是高端疫苗製程不成熟嗎？高端和食藥署必須回答。

另外，鄭麗文指出，連最基本的50L做出連續2批不合格，高端公司一概否認國民黨團所公布的內容，但國民黨團要呼籲高端公司，拿了政府疫苗研發補助經費，就必須公開研發過程和數據，任何偷吃步和蔡政府的護航，是拿不到國際認證，不會有任何競爭力，更何況疫苗是要施打到國人身體裡，也正因為無法量產，所以高端疫苗成本高居不下，也難怪高端一劑單價高到嚇人。

鄭強調，國內藥品要拿到國產藥品查驗登記，必須經過「藥品審查準則」第21條和「西藥藥品優良製造規範」第一部附則15之規定，「國產藥品查驗登記核准後，須執行連續3批之製程確效」，才得以上市。

鄭說，根據食藥署流出資料顯示，高端疫苗根本沒有連續3批製程是合格有效的，食藥署和高端必須向國人公開、公布相關數據資料，證明高端疫苗連續3批製程是合格，鄭強烈質疑食藥署堅持不願公布數據，難道「比北韓還北韓？」即便是美國諾瓦瓦克斯（Novavax）二代疫苗製程遭到外界質疑時，也立即公布相關數據，供外界檢視，且目前也還在等待美國FDA的核准。陳時中部長說EUA審查時，多數審查委員是有條件通過。

鄭麗文嚴正要求，在高端完全黑箱、不符合國際標準，在未能完成三期期中報告之下，食藥署給予EUA核准製造生產的過程中，強力護航的第二類人員，也是中央政府官員，請把手臂留給你們最愛的高端，把國際疫苗留給國人，不要透過混打跟國人搶國際疫苗。

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