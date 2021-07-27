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看好下半年消費動能　徐旭東：消費券多發不會錯

▲遠東集團董事長徐旭東認為，政府發放消費券，多發一點不會錯。（圖／NOWnews資料照，記者顏真真攝）
▲遠東集團董事長徐旭東認為，政府發放消費券，多發一點不會錯。（圖／NOWnews資料照，記者顏真真攝）

記者張志康/綜合報導

2021-07-27 11:12:24

遠東百貨今（27）日舉行股東會，遠東百貨董事長徐旭東表示，今年下半年景氣，疫情的發展是關鍵因素。但他認為，台灣儲蓄率高，疫情期間未消費的，都會在疫後補回，他對下半年國內消費動能前景表示相當樂觀。

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在疫情影響下，遠百及其轉投資的遠東SOGO、愛買、City’Super等，遠百去年零售體系的合併營收達1148億元，創下54年來新高點，合併淨利25.4億元也是近5年新高，成長18%，每股純益1.38元。

徐旭東表示，疫情期間電子商務的業績大幅成長，但對消費者來說，透過網路購物仍欠缺體驗性，隨著疫情趨緩解封，他看好今年下半年國內實體通路的消費動能。

談到近來政府有意推出振興措施，再發消費券一事時，徐旭東表示，這對百貨業來說是利多，但仍不能放鬆防疫。

徐旭東指出，消費券是很有趣的議題，直接發現金很好用，但在經濟理論上，現金的效益單一，政府很聰明，發一塊錢的消費券，可以收回超過一塊錢，以刺激經濟的角度宅說是好事，但政府的動作一定要快，因為疫情之後的消費誘因需要加強力量。

至於消費券應發放多少較為合適？徐旭東認為，發得愈多愈好，雖然政府有預算考量，但消費券多發一點不會錯。

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