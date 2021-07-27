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亞洲四小龍裡台灣暫時墊底　數據曝疫苗接種率需再加強

▲此圖表顯示各國完成疫苗接種率。（圖／擷取自 Our World in Data／網站)
▲此圖表顯示各國完成疫苗接種率。（圖／擷取自 Our World in Data／網站)

The China Post/綜合報導

2021-07-27 11:26:12｜2021-07-27 11:26:19

根據The China Post報導，科學家原本預計，一個國家要達到對新冠病毒的群體免疫（herd immunity），就必須有七成以上的人口完成疫苗接種。

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這個標準自年初以來已向上修正，在某些情況下甚至要達到80% 至 85%。亞洲各國若想迎來經濟復甦新春天，群體免疫是必要條件。

縱觀台灣、新加坡、香港、南韓和日本目前在境內實行的嚴峻防疫措施，會明顯地發現僅從阻止社區感染這方面著手並不足以對抗疫情，因此當務之急是讓全體人民完成疫苗接種。

Our World in Data 數據顯示，亞洲各國完成疫苗接種的人口比例多寡不一，少至0.38% (越南)，多至 29.44% (香港)，但距離國際標準仍有明顯落差。

所謂「完成疫苗接種」，是指依據疫苗接種規定施打所需的疫苗劑量。就台灣而言，要完成疫苗接種就必須施打兩劑疫苗。截至 7 月 23 日，台灣僅有0.96% 的人民已完成兩劑疫苗接種，而完成一劑疫苗接種的人口則達到24.73%。台灣人民疫苗接種比例能達到此水平固然很不簡單，但仍有待加強。

台灣政府近期獲得1500萬劑輝瑞疫苗（Pfizer-BNT）和3600萬劑莫德納疫苗（Moderna），看來民眾接種疫苗計劃有望加速。儘管如此，跟香港、新加坡和南韓相比，台灣的疫苗接種率仍在亞洲四小龍裡暫時吊車尾。

無論如何，台灣民眾應謹記，要達到群體免疫的水平還須等候多個月，想要國際邊界全面開放則須等待更久，期間還有可能爆發變種病例，因此民眾不應大意，應該維持謹慎防疫。

像是最早在南非發現的 Beta 變種病毒（也稱501.V2 或B.1.351變種病毒）就具有顯著的基因變化，專家擔心Beta 病毒會更具傳染力，也會對宿主（也就是人類）構成更大的威脅。

為了因應此病毒傳播，各國醫療專家已建議在社區裡增加普篩以阻止病毒蔓延，而台灣應該在推動疫苗接種計劃的同時，也加快腳步採納專家建議，才能盡快達到群體免疫與病毒抗衡，讓人民生活早點回歸正常。

更多新聞請看The China Post

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