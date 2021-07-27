COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

富國每百人打95劑窮國僅1.5劑　世銀奧援

▲世界銀行（WorldBank）宣布將成立一個新的金援機制，將使開發中國家與窮國在拿到COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）的疫苗後，能再加購更多疫苗並可選廠牌。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲世界銀行（WorldBank）宣布將成立一個新的金援機制，將使開發中國家與窮國在拿到COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）的疫苗後，能再加購更多疫苗並可選廠牌。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-27 12:13:40

（中央社日內瓦26日綜合外電報導）世界銀行（WorldBank）今天宣布將成立一個新的金援機制，將使開發中國家與窮國在拿到COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）的疫苗後，能再加購更多疫苗並可選廠牌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
法新社報導，COVAX成立目的是確保92個開發中國家能取得COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，費用主要來自富國捐贈。世銀這項新機制可使這些國家拿到COVAX補助的疫苗後，額外再購買更多疫苗。

根據法新社統計，全球至少216個國家地區已施打近39億劑COVID-19疫苗。在世銀定義的高收入國家中，平均每100人已接種95.4劑疫苗；然而收入最低的29個國家，平均每100人僅施打1.5劑。

世銀的新金援機制將以現有的COVAX費用分擔協議為基礎進行加強，目標是提供4.3億劑COVID-19疫苗或是足以讓2.5億人施打的疫苗數量，在2021年底和2022年中之間送抵92個貧窮國家。

相關國家若透過世銀的新金援機制購買疫苗這次將有彈性，能依照喜好挑選特定廠牌疫苗。

COVAX是世界衛生組織（WHO）、全球疫苗免疫聯盟（GAVI）以及流行病防範創新聯盟（CEPI）共同運作的機制。

截至目前，COVAX已對參與該機制的136個國家和領地提供逾1.38億劑疫苗，但遠低於當初預期今年下半年要交付20億劑的目標。

世銀總裁馬爾帕斯（David Malpass）說：「疫苗取得仍是開發中國家面臨的最大單一挑戰。新機制將確保新供應源，讓這些國家加速採購疫苗。此外也將確保疫苗供應、價格以及運送時程的透明度。」

世銀表示，迄今已對53個開發中國家提供200億美元，協助購買和分配疫苗。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1100727

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
50%50%
2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
74.47%25.53%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
28.37%71.63%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
82.28%17.72%
2021-07-26-2021-07-29
進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

繼續作答
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
即時
推薦閱讀