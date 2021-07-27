疫情衝擊生計　陳柏惟號召挺農民助弱勢捐食物包

疫情三級警戒調降至二級，警戒期間對民生產業及弱勢之衝擊影響甚鉅，立委陳柏惟號召善心企業及民間團體投入挺農民助弱勢的行列，不僅向沙鹿在地農民購買500顆鳳梨，更發起捐助善款製作弱勢暖心食物包，與市議員張家銨、陳世凱、台中市卓越獅子會會長趙令澤及兆鼎生醫股份有限公司業務部李經理，將總計20萬元之善款及200顆鳳梨捐贈給台灣食物銀行聯合會，將以暖心食物包的形式，由大肚禾楓關懷老人協會分送至弱勢家庭。
記者柳榮俊/台中報導
2021-07-27 11:33:40
陳柏惟表示，警戒期間民眾配合防疫措施的提升，才能有效控制疫情，但對民生經濟的衝擊確實不容小覷，尤其以農民及弱勢家庭又更為艱苦，這兩個月來服務處接到許多弱勢家庭的陳情，除了和社福機構持續訪視弱勢，透過政府資源挹注之外，也希望召集民間的力量實質給予協助，帶著兆鼎生醫捐贈的200顆鳳梨，以及匿名善心人士與台中市卓越獅子會會長趙令澤，捐助的20萬元善款給食物銀行聯合會，集合眾人的力量，期望除了分擔社福第一線的壓力外，也實際照顧到農民與弱勢的需求。
趙令澤表示，經過陳委員的號召，台中市卓越獅子會踴躍響應，帶著小小的愛心捐出善款，未來此筆善款將供弱勢暖心食物包使用，由大肚禾楓慈善老人關懷協會將食物包分送給烏日、龍井及大肚等弱勢家庭，做愛心大家一起來。
張家銨說到，疫情期間，關懷絕對不能斷，尤其是食物的供應更不能斷，需要各界共同來關心響應，讓暖心食物包可以送到需要的人手上，大肚禾楓協會作為食物銀行聯合會的分會，每個月都提供許多物資給弱勢家庭，非常盡心盡力，將資源挹注在這樣優質的團體身上，持續服務鄉親。
食物銀行聯合會秘書長強調，疫情期間，食物銀行整體的需求較以往更多，這次很榮幸透過長期支持食物銀行的3Q立委，把捐贈資源帶進來，也非常感謝我們的卓越獅子會以及兆鼎生醫股份有限公司在物資方面的贊助，同時呼籲有需要幫助的人，請不要客氣直接跟台灣食物銀行聯合會聯繫，企業方面如果有資源、有能力也可以聯繫我們，透過台灣食物銀行聯合會來幫助需要的人。
兆鼎生醫股份有限公司業務部李經理表示，感謝立委號召，有幸來認購沙鹿在地500顆鳳梨，並將其中200顆捐出做公益，兆鼎作為台灣優質企業，除了在技術上的追求，把空氣清淨機的 HEPA 高效過濾材質導入口罩中，要讓國人有更好的防疫產品，也希望能盡到社會企業的責任，協助給予弱勢家庭暖心的支援，為社會盡一份心力。