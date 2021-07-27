洪孟楷轟：紓困不是七龍珠「界王拳」！勿再凌遲困苦國人
全國疫情警戒降二級首日，國民黨立委洪孟楷今（27）日指出，經過2個半月的三級警戒，國人生活受到相當大的影響，民進黨政府現在還在研議發放三倍券、五倍券、甚至六倍券，他批評，「完全搞錯重點！」重點在於即時、救急，即時領得到才是紓困，民進黨政府如果還不了解，就真的離人民太遠了。
記者羅婉庭／台北報導
2021-07-27 11:48:38
洪孟楷以經典漫畫七龍珠舉例，故事中的主角孫悟空面對強敵，不斷把界王拳喊出兩倍、三倍、十倍、二十倍，讓讀者熱血沸騰，主角威力無窮，但政府的預算卻有限，「把錢即時花在刀口上」，才是國人現階段最需要的紓困。
洪孟楷指出，過去三級警戒時，有醫界專家喊話，只要是合格疫苗都好，重點是打進人體裡形成保護力，才是真正的好疫苗，紓困也當如此，政府宣布一波又一波紓困方案，但領不到的人就是領不到，而受影響的層面和廣度，豈是如此輕描淡寫，還要再多花幾十億的行政成本、讓郵局人員人仰馬翻、至少再等一個月印製配送，是要再多逼急多少國人，才能解大家的燃眉之急。
洪強調，民進黨民代也開始發聲，現在還在「規劃」振興方案，這是凌遲被迫放無薪假的勞工；呼籲民進黨政府懸崖勒馬，「打得到才是好疫苗、領得到才是好紓困」，還要推出三倍券還是五倍券，根本就是冷氣房的蛋頭決策，別再折騰國人。