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洪孟楷轟：紓困不是七龍珠「界王拳」！勿再凌遲困苦國人

▲國民黨立委洪孟楷呼籲紓困金應快速、即時才有意義。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.04.24）
▲國民黨立委洪孟楷呼籲紓困金應快速、即時才有意義。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.04.24）

記者羅婉庭／台北報導

2021-07-27 11:48:38

全國疫情警戒降二級首日，國民黨立委洪孟楷今（27）日指出，經過2個半月的三級警戒，國人生活受到相當大的影響，民進黨政府現在還在研議發放三倍券、五倍券、甚至六倍券，他批評，「完全搞錯重點！」重點在於即時、救急，即時領得到才是紓困，民進黨政府如果還不了解，就真的離人民太遠了。

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洪孟楷以經典漫畫七龍珠舉例，故事中的主角孫悟空面對強敵，不斷把界王拳喊出兩倍、三倍、十倍、二十倍，讓讀者熱血沸騰，主角威力無窮，但政府的預算卻有限，「把錢即時花在刀口上」，才是國人現階段最需要的紓困。

洪孟楷指出，過去三級警戒時，有醫界專家喊話，只要是合格疫苗都好，重點是打進人體裡形成保護力，才是真正的好疫苗，紓困也當如此，政府宣布一波又一波紓困方案，但領不到的人就是領不到，而受影響的層面和廣度，豈是如此輕描淡寫，還要再多花幾十億的行政成本、讓郵局人員人仰馬翻、至少再等一個月印製配送，是要再多逼急多少國人，才能解大家的燃眉之急。

洪強調，民進黨民代也開始發聲，現在還在「規劃」振興方案，這是凌遲被迫放無薪假的勞工；呼籲民進黨政府懸崖勒馬，「打得到才是好疫苗、領得到才是好紓困」，還要推出三倍券還是五倍券，根本就是冷氣房的蛋頭決策，別再折騰國人。

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民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
50%50%
2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
74.47%25.53%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
28.37%71.63%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
82.28%17.72%
2021-07-26-2021-07-29
進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

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