老菸槍久咳發燒嚇壞親友急送醫　誓言：戒菸

63歲詹先生菸齡超過30年，多年前因容易呼吸喘赴他院拿藥，卻未規律追蹤，近來疫情期間發現爬樓梯呼吸喘、久咳不癒，起初不以為意，直到出現發燒情形，令家人相當緊張，擔心是否感染新冠肺炎，所幸緊急送醫確診為慢性阻塞性肺病發作，住院治療後順利康復，令他大呼：「這次要徹底戒菸」。

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詹先生表示，自己多年前便得知罹患慢性阻塞性肺病，卻無規律追蹤，這些年來經常出現呼吸喘情形，僅間斷服藥症狀控制，直到最近發現僅僅爬三層樓梯就會氣喘吁吁、咳嗽，近一星期內更出現發燒，適逢疫情期間，家人見狀嚇得先赴藥局買快篩試劑，所幸結果呈陰性，但家人還是不放心，連忙帶至醫院進一步詳細檢查。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科主治醫師陳鈴宜表示，患者到院時因呼吸困難、痰黏稠咳不出來，發燒達39度，安排胸部Ｘ光檢查，確診為肺炎，並且同時引發原本的慢性阻塞性肺病急性發作，便建議儘速住院治療以免引發重症呼吸衰竭，經過相關藥物治療10多天後，患者症狀趨於穩定，逐漸恢復往日活動也不再氣喘吁吁，說話中氣十足，家屬才放下心中一顆大石。

陳鈴宜介紹，慢性阻塞性肺病的形成是因外來刺激性物質（例如抽煙、空汙或環境有害物質吸入），導致氣道反覆發炎，產生結構上變化（例如：呼吸道狹窄、痰液累積不易清除），出現呼吸道阻塞、呼吸喘等症狀，一旦產生就無法恢復正常，嚴重時甚至影響氣體交換功能，進而造成血氧不足（缺氧）、二氧化碳累積。台灣慢性阻塞性肺病的發生仍主要與抽煙相關，而抽煙不僅造成呼吸道問題，也會增加罹患其他慢性疾病（例如心血管疾病），甚至肺癌的發生。

陳鈴宜指出，由於慢性肺阻塞肺病的初期症狀以咳嗽有痰為主，缺乏特異性，抽煙族群容易視咳痰為理所當然而輕忽，導致許多患者無法意識早期戒菸的重要性，甚至沒有於早期接受藥物治療，直到發現喘且日常活動受到限制才來就醫，此時呼吸道大多已經產生一定程度的變化。

陳鈴宜提醒，民眾檢視自己與身邊的親朋好友，是否有以上初期症狀需儘早就醫。對於已經形成的慢性阻塞性肺病患者也不用灰心，確實戒菸及遠離二手菸，配合醫囑規律用藥，結構上雖無法再恢復完全正常，但用藥能改善症狀且延緩肺功能快速惡化，進而避免經常因呼吸道感染而掛急診，甚至住院。

此外，隨著新冠肺炎疫苗陸續開打，也建議慢性阻塞性肺病患者施打疫苗，才能降低因感染而引發重症的機率。