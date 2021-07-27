民眾黨捐百萬買「1cc空針」　蔡壁如：每瓶疫苗可多2人打

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黨團幹事長、立委蔡壁如指出，相較於衛福部發放的3ml針具，1ml針具不僅抽藥較精準，打在民眾身上也比3cc針頭較不痛，因此早在4月開放疫苗施打時，台北市就自編預算買1ml空針來施打疫苗，而在使用1ml針具的情況下，每一瓶可多給2個人打，約可以增加10%的施打人數。也因此，一名旅居美國的台東友人便發起這個活動，率先出資募集1萬支1ml細針具，透過民眾黨台東縣黨部捐贈給台東縣衛生局，希望從偏鄉開始增加疫苗施打效率，民眾黨也拋磚引玉，募集100萬元採購1ml針具捐贈給偏鄉作為疫苗施打使用。
發言人楊寶楨表示，台灣目前疫苗覆蓋率約27%，距離解封標準的疫苗覆蓋率6、7成仍有一定距離。施打疫苗能有效降低重症和死亡率，但從永齡基金會、台積電和慈濟專案捐贈BNT疫苗的經驗，可以發現民間捐贈疫苗困難重重，且行政院不斷重申「疫苗已足夠」，不打算再開啟新的疫苗捐贈專案；然而目前台灣疫苗數量依舊不足，許多青壯年民眾仍在苦等疫苗，若疫苗到貨率持續低落，呼籲中央與地方政府能採用細針具，提升疫苗使用效率，讓更多民眾能早日接種疫苗。
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