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民眾黨捐百萬買「1cc空針」　蔡壁如：每瓶疫苗可多2人打

▲民眾黨立院黨團舉行記者會，宣布將捐出100萬元採購1cc(1ml)針具，贈送偏鄉衛生單位供疫苗施打使用。（圖／記者呂炯昌攝.2021.07.27）
▲民眾黨立院黨團舉行記者會，宣布將捐出100萬元採購1cc(1ml)針具，贈送偏鄉衛生單位供疫苗施打使用。（圖／記者呂炯昌攝.2021.07.27）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-27 12:24:28｜2021-07-27 12:53:10

新冠肺炎疫情全球延燒，國內因為疫苗不足造成疫苗覆蓋率短缺。為讓每劑疫苗都發揮效用，台灣民眾黨立院黨團今（27）日舉行記者會，宣布將捐出100萬元採購1cc(1ml)針具，贈送偏鄉衛生單位供疫苗施打使用。

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民眾黨團總召、立委邱臣遠表示，之所以發起這個活動，主要是國內疫苗數量依舊不足，而使用1ml的細針具可以增加疫苗施打效率、減少疫苗浪費，在疫苗短缺的情況下相當有意義。在國內疫苗施打率仍不高的情況下，即使近期疫情減緩，國人防疫依舊不能鬆懈，雖然民間團體難以參與採購疫苗，但可以透過捐贈細針具讓疫苗施打更有效率，讓國人早日擺脫疫情影響，恢復正常生活，也希望經由民眾黨的發聲，呼籲各界重視採用細針具的議題，響應募集活動。

黨團幹事長、立委蔡壁如指出，相較於衛福部發放的3ml針具，1ml針具不僅抽藥較精準，打在民眾身上也比3cc針頭較不痛，因此早在4月開放疫苗施打時，台北市就自編預算買1ml空針來施打疫苗，而在使用1ml針具的情況下，每一瓶可多給2個人打，約可以增加10%的施打人數。也因此，一名旅居美國的台東友人便發起這個活動，率先出資募集1萬支1ml細針具，透過民眾黨台東縣黨部捐贈給台東縣衛生局，希望從偏鄉開始增加疫苗施打效率，民眾黨也拋磚引玉，募集100萬元採購1ml針具捐贈給偏鄉作為疫苗施打使用。

發言人楊寶楨表示，台灣目前疫苗覆蓋率約27%，距離解封標準的疫苗覆蓋率6、7成仍有一定距離。施打疫苗能有效降低重症和死亡率，但從永齡基金會、台積電和慈濟專案捐贈BNT疫苗的經驗，可以發現民間捐贈疫苗困難重重，且行政院不斷重申「疫苗已足夠」，不打算再開啟新的疫苗捐贈專案；然而目前台灣疫苗數量依舊不足，許多青壯年民眾仍在苦等疫苗，若疫苗到貨率持續低落，呼籲中央與地方政府能採用細針具，提升疫苗使用效率，讓更多民眾能早日接種疫苗。

▲立委蔡壁如表示，用1cc針具（右）打疫苗，可比3cc針具省下10%疫苗，每瓶可多讓2個人打。（圖／記者呂炯昌攝.2021.0727)
▲立委蔡壁如表示，用1cc針具（右）打疫苗，可比3cc針具省下10%疫苗，每瓶疫苗可多讓2個人打。（圖／記者呂炯昌攝.2021.0727)
 

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