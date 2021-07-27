澳女奧運奪金教練樂歪！脫口罩熱舞 美網友怒譏「小丑」
20歲的澳洲女泳將蒂特穆斯(Ariarne Titmus)，26日在東京奧運400公尺自由式比賽中，打敗美國知名好手凱蒂·雷德基(Katie Ledecky)奪金，結果一出爐，她的教練鮑斯奧(Dean Boxall)興奮到直接脫下口罩在場邊熱舞。不過他的行為卻被一些美國民眾批評粗俗、無禮，認為他可能因此散播病毒，但鮑斯奧只願意為自己脫下口罩的部分道歉，並聲稱這是他和蒂特穆斯期待多年、夢寐以求的時刻。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-27 12:03:17
根據《每日郵報》報導，在蒂特穆斯確定奪冠那刻，人在看台上觀戰的鮑斯奧，瞬間扯掉他的口罩，開始在看台上跑來跑去，尖叫、跳舞、旋轉，嚇壞不少在場工作人員。由於目前東京疫情嚴峻，鮑斯奧的行為在美國網絡上引發不少批評，紛紛痛罵他「既不有趣也不可愛」、「粗俗的冒犯」、「他應該向焦點被奪走的蒂特穆斯和其他人道歉」。
鮑斯奧事後表示，自己確實不應該摘掉口罩，違反奧運防疫規定，但當下自己實在太過高興，才會控制不了自己：「我陪這個女孩一起奮鬥了5年，一直都夢想著這一刻。」
2000年出生的蒂特穆斯從小就熱愛游泳，也很早就展現出這方面的驚人天賦，2015年，為了讓她能夠得到更好的訓練以實現自己的夢想，她的父母特意從家鄉塔斯馬尼亞州朗塞斯頓，搬到昆士蘭布里斯本居住。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。