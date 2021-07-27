名家論壇》韋安／新北「戰疫」，與死神賽跑的72天

從5月15日到7月26日，全台三級警戒。位於北部的疫情重災區，有著403萬人口的新北市，過去72天裡，展開了一場台灣有史以來，史詩級的抗疫大戰。讓人聯想到，幾年前韓國災難電影，《流感 The Flu》中的部分場景。





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《流感》是一部2013年上映的韓國災難恐怖電影，講述一種由非法移民所帶來的致命流感，在韓國盆唐區爆發後，使所有感染者會死於36小時內，而引發混亂。而被隔離於城市裡無法逃脫的人們，開始為生存而掙紮的故事。





不過，幸運的是，新北「大流感」——新冠肺炎大爆發，經過72天的抗疫之戰，最終成功地戰勝了這場「世紀病毒」。





這波暴風般猛然而至的疫情，使新北總計有6686人確診（至7月23日），上百人染疫而亡。然而，每天的確診人數，已從最高三位數的384人（5月22日），一路降低到二位數和個位數。7月14日，只剩下隔離檢疫陰轉陽的2例確診。之後多天，確診人數也每天控制在個位數。





那麼，新北是怎樣打贏這場抗疫戰的？





▲新北市72天的抗疫之戰，讓人聯想到韓國災難電影《流感 The Flu》部分場景。（圖／翻攝電影《流感》劇照）

金山—疾馳》》》





端午節的前一天，6月13日下午1、2點，半小時內，人們看到2輛執行防疫任務的救護車，在北海岸金山區淡金公路疾馳。為了避免病毒傳播，炎熱的天氣下，救護車沒開空調，車窗洞開。司機和救護員全副防護裝備。在對向車道，都可以看清，在防護鏡下，由於高溫和用力呼吸而漲紅的臉孔和鼓出的雙眼。這一幕，筆者正好親眼目擊，仿佛《流感》中的畫面一般。





在端午節前一週，位於新北邊陲的金山區，共計有11例確診，其中包含1傳6的家戶感染。所以就見到上面，如臨大敵救護車疾馳的畫面。6月15日侯友宜在防疫記者會上表示，第二天（16日）將派機動快篩隊進駐金山，呼籲當地民眾踴躍接受篩檢。





接著幾天，在金山區休閒運動廣場，機動快篩對總計為1028位當地民眾篩檢。有的民眾帶著隨身行李前往篩檢，準備一篩檢確診就被馬上隔離或救治。這個機動篩檢站共篩出2位確診者，再加上從已確診接觸匡列者中，篩檢找到的3位確診者，總計一週內共發現5位確診，並立即收治。自那時起到現在，金山區疫情被有效控制，再也沒有爆發出新增確診。





過去70多天裡，這樣的情形在新北各個疫區，幾乎已是標準的抗疫SOP，無時無刻都在發生。也讓新北疫情，最終得到有效控制。





圍堵與追擊》》》





台灣這波疫情風暴，新增確診人數超過1萬4千多例，但兩個多月裡，就從每天數百例，降低到個位數，讓一些外國人都讚嘆不已，驚訝「台灣竟然可以在爆發沒多久就降低疫情了，而且還是在沒有強制封城、鎖國那些極端手段的情況之下，疫情就能緩解了」。新北市的「圍堵加追擊」抗疫策略，值得「特寫」一番。





從5月15日到6月19日5週內，新北每週確診人數從1606例，降低到431例，靠的是「熱區圍堵壓制、冷區堅壁清野」的策略。





新北市針對熱區及冷區採取不同防疫策略。初期動員200名，高峰時更投入1600名警力支援，結合衞政、區政（民政）系統，進行全方位、超大規模完整的科學疫調。找出準確的熱區與冷區，以及區分高、中、低風險區。





在熱區方面，以低度活動、擴大篩檢、重點疫調及提升醫療收治量能因應。其中包括率先成立熱區防疫中心，將里劃分高、中、低風險區做不同管制。以及廣設社區篩檢站，以圍堵減災思維，壓制疫情。在冷區方面，則強調以精準疫調、快速匡列，必要時擴大篩檢的策略，預先阻斷傳播鏈。





本波疫情爆發以來，新北設置篩檢站最高曾達41處(23個社區篩檢站+18個醫院)，另有機動服務隊服務過8個定點，並執行數次果菜批發市場篩檢專案。社區總篩檢總數為208,312人次，快篩陽性為1242人。新北目前每天快篩量能沒有上限，PCR核酸篩檢也可達1.5萬人。





從三級警戒至今，新北曾在18個行政區，先後設置過27個熱區防疫中心，並由區長擔任指揮官。共匡列269里為熱區範圍，總人數達1,434,115人。截止7月23日為止，熱區高風險里，已從最高269里，降低到只剩下3區3里。





而自6月17日起，侯友宜於內部應變會議宣佈啟動「平寧計畫」。抗疫策略開始靈活調整，從熱區「面」的圍堵，轉換為對確診個案「點」的追擊。以「快、全、準」疫調三原則，迅速進行精準疫調以及全方位匡列採檢。結合衛政、警政及區政系統，最多投入2200多人力。快速疫調找出感染源，擴大匡列、擴大採檢，對病毒進行追擊、殲滅戰。





同時把29區的區長當成地區疫調的指揮官，疫調的指揮官每天都要召開會議，掌控每一個個案。跟衛生局、警察局密切配合，從疫調開始，匡列、採檢、隔離，同一個步驟完整落實。尤其為了要講求速度，只要快篩陽性，不等PCR出來的結果，就全部啟動，要跟病毒來搶時間。





在「平寧計畫」實施後的4週內（6/20—7/17），新北市每週確診人數成功地從275例，降低到42例。





如果不是侯友宜》》》





自這波疫情爆發以來，侯友宜既要面對前方戰勝病毒的挑戰，也要面對後方政治對手們的攻擊和抹黑。





比方説，嘲弄他「全台陪雙北坐牢」，質疑他「裝忙還是瞎忙？」「侯友宜又是第一（新北確診第一）！」但在去年疫情剛起時，侯友宜戴口罩，被同樣這批人攻擊，而真實的原因是為了掩飾，當時台灣口罩産能不足。





去年侯曾多次呼籲入境普篩，結果當時很多民代都說他在製造恐慌。在「3+11」防疫破口，和Delta病毒入侵屏東後，7月1日防疫指揮中心才決定入境全面普篩。





如果沒有「3+11」防疫破口，如果諾富特飯店，檢疫機組人員與普通住客混流，如果沒有「校正回歸」，由於中央的原因讓1300多名確診，延後最多6天才得到確診通知，新北的疫情不可能爆發，也不可能這麼嚴重。





面對這些，侯友宜沒有辯解，少做回應。一連串由中央「烏龍」搞出來的災難，他只能承受和苦戰。最近，侯友宜在臉書中寫道，「我們心存感激，更會謙卑、務實。因為，只有謙卑，才能敞開心胸，得到更多的幫助。只有務實，才會鼓起勇氣，真正的面對問題。」





他感激，自己一個從嘉義鄉下而來的豬肉販之子，19歲來到萬華讀警校，然後成為數萬名員警中的佼佼者。他感激，有辛400萬新北市民選他當了市長，而深感責任重大。他謙卑，在危機之中，虛心請益和聽取醫學和公衛專家的建議，作出正確的防疫決斷。他務實，只相信「人命關天，政治為輕」，做對事最重要，只希望別人認為他「做得還不錯」。





從政以來，侯沒有喧嘩的政治語言，小心地躲避陷入各式政治口水戰，少有引領和製造話題。疫情期間，不去理會和辯解朝向他的「政治攻防」，只是用內在的「溫度」把最重要的事做好（消滅病毒）。





「溫度」是人與人連接，或是關心他人、在乎他人的量度。一個人的「溫度」決定他的高度，把智慧和權力用在應用之處。最成功的政治人物，應該不去每一步都算計政治的得失，而是讓人感覺到他有「溫度」。





新北市多點齊發、災難般的疫情，在與死神賽跑72天內，壓制了下來，除了侯的果決應變、組織和執行力之外，最主要就是他內在的「溫度」。把每個市民都當兄弟和自己人，而自己只是芸芸眾生之中，有「溫度」和時刻謹記「人命關天」，負責任的公僕。





如果不是侯友宜和他的「溫度」，新北抗疫戰的結局可能大不同。











●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問





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