採購總被卡！台灣六成疫苗靠捐贈　外交學者分析情勢

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疫苗採購牽涉到國際關係問題，吳崇涵表示，在中美長期角力的關係下，美國拜登政府的多邊疫苗外交，台灣的確獲得益處，因為美方希望確保晶片供應穩定，才會對台灣加強贈與，反倒是北京政府對於台灣的疫苗受贈較少表態，一方面是因為中國研發疫苗遭國際批評效果問題還在燒，另一方面也是因為疫情已經讓國際對中方不滿，「我想北京方面也不希望把台灣沒有疫苗的問題，回燒到自己身上。」
反觀台灣的態度，「民進黨政府對中國的立場就是軟硬都不吃，也批評過中國疫苗沒有效，民間的輿論也把中國疫苗講得一文不值。」因此，吳崇涵認為，即使中國真的要捐贈疫苗給台灣，蔡政府也不會收，再加上中、美雖然疫苗覆蓋率高，但也都還在忙於防疫階段，台灣能獲得親美國家捐贈疫苗也是時勢所趨。
國際上疫苗採購面臨困境，加上鴻海永齡基金會、台積電、慈濟基金會等民間單位開口表態要代為購買，1500萬劑的BNT已簽訂合約，未來到貨後將捐贈給政府，中央的疫苗採購態度才慢慢由「統籌購買」轉為「開放授權」。吳崇涵指出，中央有他們的本位考量，像是民間買的疫苗未來的藥害賠償問題，還有另外一點是「不可以讓民間的光芒太過」，由前閣揆林全擔任董事長的東洋採購案就是碰到這樣的問題。
「為什麼突然授權？是因為風向變了！」吳崇涵解釋，民間對於政府的疫苗政策已經開始有意見了，不滿意度高達49%，蔡政府買不到BNT疫苗，這時候再不讓民間購入，反面效應會蓋過執政黨，這樣對2024的選情絕對沒有幫助。
根據民進黨內部民調，衛福部長陳時中的防疫表現滿意度從1月的73.5%大跌至7月的56.1%，疫苗採購問題讓民進黨政府陷入險境，好在中美拔河下台灣意外漁翁得利，讓我國獲得疫苗及時雨，疫苗採購算是化險為夷，未來還能不能那麼幸運？蔡政府第二任期將面對的挑戰恐怕還不止疫情。
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