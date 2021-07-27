奧運／美國男籃沒領袖才落敗　魔術強森：就是缺詹皇

2020東京奧運，美國男籃首戰以76:83遭法國逆轉，終結奧運25連勝，上次美國輸球已經要追溯到2004年雅典奧運，拿過奧運金牌的「魔術強森」Magic Johnson認為，美國隊就是缺少一個真正的領袖，那個人是「詹皇」LeBron James。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-27 12:47:07
在看完美國隊的比賽後，魔術強森發推文表示，「美國隊缺少一個領袖，一個贏得4座NBA總冠軍金盃(證明他是個贏家)，在籃球場上最佳的領袖，以及能讓自己的隊友變得更強的人，那個人就是LeBron James。」
詹皇曾代表美國夢幻隊隊拿過2008年北京奧運、2012年倫敦奧運兩面金牌，考慮到他37歲，加上本季因傷休息了大半季，國家隊位置也是該交棒了。
美國隊本屆因疫情和球員傷勢問題，徵招過程一波三折，NBA球星都興緻缺缺，最後由籃網球星Kevin Durant領銜，配上有參加NBA總冠軍賽3位球員太陽Devin Booker、公鹿Khris Middleton和Jrue Holiday等人。
不過美國隊內線高度明顯不足，對上也有不少NBA球員的法國隊，還顯露出默契不足的問題，要尋求4連霸恐怕相當艱辛。