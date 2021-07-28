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大國壟斷好無奈！COVAX平台無疫苗可分　台灣也只能乾等

▲我國疫苗到貨數量統計。（圖／NOWnews製表）
▲我國疫苗到貨數量統計。（圖／NOWnews製表）

記者黃仁杰／台北報導

2021-07-28 07:45:00

國際疫情在2020年初爆發，不過正如同所有傳染病的出路，疫苗研發工作迅速展開，從最初始在去（2020）年年底首先通過的BNT到後續的AZ、莫德納疫苗等，全球在病毒蔓延下再次燃起希望，然而分配問題接踵而來，雖然台灣是全球疫苗實施計劃COVAX平台的一員，但在國際間是否有國家定位都還未明的台灣，當然在疫苗分配上也居於劣勢。

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COVAX由聯合國兒童基金會（UNICEF）、GAVI、世界衛生組織、流行病防備創新聯盟（CEPI）等組織發起，目的在於對開發中國家提供至少滿足其最低需求數量的疫苗，截至目前為止有192國加入，還設定了「在計畫捐助國接種率未達人口20%前，任何國家配送疫苗不超過20%人口劑數」的限制，然而因為生產與原料供應受到衝擊，使全球疫苗供應遠遠不如預期。

在原料方面，掌握資源的大國利用出口限制，確保疫苗劑量。4月中旬，全球最大疫苗生產商「印度血清研究所」（Serum Institute of India）負責人就呼籲美國總統拜登，應該取消疫苗生產的原材料的出口禁令，歐盟也有同樣的法規限制；另一方面印度也因為疫情嚴峻、且疫苗接種的狀況雜下，暫停所有疫苗的出口，優先提供國內使用，都使得COVAX平台只能乾等。

▲高端疫苗宣布二期解盲成果。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲COVAX原先預計在今（2021）年底要向全球配送至少20億劑的疫苗，但目前僅僅提供了1.38億劑疫苗，遠低於目標。（示意圖／美聯社／達志影像）
COVAX原先預計在今（2021）年底要向全球配送至少20億劑的疫苗，其中13億運往92個中低國家，使其20%的人口順利接種，但目前該平台僅提供了1.38億劑疫苗，遠遠低於目標值。雖然世界各國都已經大幅開打疫苗，在高收入國家中，平均每100人已接種95.4劑疫苗，而收入最低的29個國家，每100人只施打了1.5劑，分配懸殊之大，原因也合情合理，因為研發出疫苗的藥廠，就是掌握在大國手中。

英國藥廠阿斯特捷利康的AZ疫苗、美國輝瑞（Pfizer）藥廠和德國醫藥公司BioNTechBNT疫苗，或是美國莫德納（Moderna）、嬌生（Johnson & Johnson）等都是大國的主場，不管是國家挹注資金，或是之後才和廠商簽署協議，都讓大國得以優先取得疫苗，加拿大在3月時囤積的疫苗數，就已是需求量的5倍，英國3.6倍、歐盟2.7倍，美國則是高達兩倍。

而世界銀行（World Bank）、國際貨幣基金（IMF）、世衛（WHO）與世貿（WTO）等四大國際組織更在7月發表聯合聲明，呼籲G20國應該分享更多疫苗，包括確保發展中國家在2021年至少能共享10億劑疫苗、提供資金、取消所有原物料與疫苗出口的相關障礙，上周才舉行的APEC臨時會議也同意各國需要合作增資，反則若疫情持續未獲控制，全球將會迎來經濟海嘯。

衛福部長陳時中日前也坦承，「目前整個COVAX平台幾乎停擺！」台灣日前透過該平台採購的200萬劑諾瓦瓦克斯疫苗施打日期也遙遙無期，所幸台灣受到美日等許多大國捐贈，但至今我國也僅取得948萬劑疫苗，距離全體免疫接種率相差甚遠，加上變種病毒肆虐，全球防疫戰況勢必將持續。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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