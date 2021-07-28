大國壟斷好無奈！COVAX平台無疫苗可分　台灣也只能乾等

我是廣告 請繼續往下閱讀
在原料方面，掌握資源的大國利用出口限制，確保疫苗劑量。4月中旬，全球最大疫苗生產商「印度血清研究所」（Serum Institute of India）負責人就呼籲美國總統拜登，應該取消疫苗生產的原材料的出口禁令，歐盟也有同樣的法規限制；另一方面印度也因為疫情嚴峻、且疫苗接種的狀況雜下，暫停所有疫苗的出口，優先提供國內使用，都使得COVAX平台只能乾等。
COVAX原先預計在今（2021）年底要向全球配送至少20億劑的疫苗，其中13億運往92個中低國家，使其20%的人口順利接種，但目前該平台僅提供了1.38億劑疫苗，遠遠低於目標值。雖然世界各國都已經大幅開打疫苗，在高收入國家中，平均每100人已接種95.4劑疫苗，而收入最低的29個國家，每100人只施打了1.5劑，分配懸殊之大，原因也合情合理，因為研發出疫苗的藥廠，就是掌握在大國手中。
英國藥廠阿斯特捷利康的AZ疫苗、美國輝瑞（Pfizer）藥廠和德國醫藥公司BioNTechBNT疫苗，或是美國莫德納（Moderna）、嬌生（Johnson & Johnson）等都是大國的主場，不管是國家挹注資金，或是之後才和廠商簽署協議，都讓大國得以優先取得疫苗，加拿大在3月時囤積的疫苗數，就已是需求量的5倍，英國3.6倍、歐盟2.7倍，美國則是高達兩倍。
而世界銀行（World Bank）、國際貨幣基金（IMF）、世衛（WHO）與世貿（WTO）等四大國際組織更在7月發表聯合聲明，呼籲G20國應該分享更多疫苗，包括確保發展中國家在2021年至少能共享10億劑疫苗、提供資金、取消所有原物料與疫苗出口的相關障礙，上周才舉行的APEC臨時會議也同意各國需要合作增資，反則若疫情持續未獲控制，全球將會迎來經濟海嘯。
衛福部長陳時中日前也坦承，「目前整個COVAX平台幾乎停擺！」台灣日前透過該平台採購的200萬劑諾瓦瓦克斯疫苗施打日期也遙遙無期，所幸台灣受到美日等許多大國捐贈，但至今我國也僅取得948萬劑疫苗，距離全體免疫接種率相差甚遠，加上變種病毒肆虐，全球防疫戰況勢必將持續。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。