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飛虎隊成立80周年！莒光園地首訪美軍上校暢談台美合作

▲AIT軍事合作辦公室主任葛沛迪上校，去年與g時任陸軍司令陳寶餘在AIT內會面。（圖／翻攝AIT臉書）
▲AIT軍事合作辦公室主任葛沛迪上校，去年與g時任陸軍司令陳寶餘在AIT內會面。（圖／翻攝AIT臉書）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-27 13:30:04｜2021-07-27 13:45:37

今（2021）年為對日抗戰「飛虎隊」成立80周年，國防部莒光園地節目首度訪問美國在台協會（AIT）軍事合作辦公室主任葛沛迪（Brady Crosier）上校，暢談台美軍事合作。國防部空軍司令部也舉辦「飛虎80週年文物特展開幕典禮暨導覽」線上導覽，讓國人及全世界看到象徵中華民國與美國「虎鯊兄弟情」的各項珍品。

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今年適逢「飛虎隊」成立80周年紀念，空軍原訂8月中旬在花蓮空軍基地內舉行慶祝活動，但受到新冠肺炎疫情影響，改由國防部軍聞社透過「莒光園地」製作紀念專題，援例邀請與主題相關人士，希望讓年輕官兵認識歷史並傳承發揚。29日首播節目中，邀請葛沛迪代表美方追懷飛虎隊事蹟，同時說明印太區域情勢與台美軍事合作重要性。

國防部空軍司令部也舉辦「飛虎80週年文物特展開幕典禮暨導覽」，由文史專家彭斯民無償出借珍貴文物展出於空軍司令部忠勇藝廊，並以線上導覽、「類」直播方式，讓國人及全世界看到象徵華美「虎鯊兄弟情」的各項珍品，並藉由彭斯民的詳細解說，使大家瞭解中華民國與美國在歷史上攜手抗戰、患難與共的革命情感。

1930年代末期，國民政府聘請蘇聯自願飛行員來華助戰，一同對抗日軍。然而1940年日蘇關係和緩，加上納粹德國入侵蘇聯，蘇聯於是撤離「蘇聯志願航空隊」回國作戰。國民政府因而改向當時還未對日宣戰的美國招募飛行員。

中華民國空軍美國志願援華航空隊主要由美國退休飛官陳納德所創立，他向美國陸軍、海軍與陸戰隊航空隊招募了約100名自願飛行員，以及另外招募200多名地勤人員，在中國與緬甸戰區協助抗日。

飛虎隊的正式名稱為「中華民國空軍美籍志願大隊」（American Volunteer Group，縮寫AVG），之所以稱之為「飛虎」有相當多說法，包括由於中國大陸內地居民從未見過鯊魚，於是誤將漆著鯊魚嘴的P-40戰機稱作「飛老虎」。第二天昆明出版的一家報紙上便使用「飛老虎」一詞來形容志願隊的美援飛機；另一說是國民政府要員宋子文早在志願隊成立以前，就已經在徵求志願隊的隊徽標誌了，決定採用了老虎圖案，因為有「如虎添翼」的意涵。

飛虎隊成立時間相當短，從1941年12月至1942年7月，僅有不到一年時間。國民政府與美方認為至少擊落與地面摧毀299架，但是日方僅承認有110多架遭摧毀。飛虎隊另有25人在作戰與訓練時陣亡。

▲國防部空軍司令部舉辦「飛虎80週年文物特展開幕典禮暨導覽」。（圖／國防部提供）
▲國防部空軍司令部舉辦「飛虎80週年文物特展開幕典禮暨導覽」。（圖／國防部提供）
 

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