騙了20萬還不夠　車手跋涉近300公里取款遭逮

7月20日，高雄湖內警分局阿蓮分駐所接獲51歲的侯姓婦人報案，疑似遭詐騙集團騙走20萬元，沒想到詐騙集團食髓知味，又要求婦人再交付新台幣57萬元，警方順勢請被害人佯裝配合交付款項，並在7月22日埋伏，20歲的謝姓車手遠從桃園乘坐高鐵南下取款，被警方逮個正著。





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高雄一名侯姓婦人日前遭到詐騙集團以「假檢警」手法詐騙，經了解，侯婦在這個月中旬接獲自稱國泰世華保險部專員來電，詢問是否有委託他人代領保險金，在答覆未有此情後，專員旋即報警，之後便接到一名自稱板橋分局員警的電話，經過數日通話，員警卻在7月16日稱發現侯婦涉及刑案，將要派人南下逮捕並收押禁見，侯婦聽到要被抓去關，當下慌了陣腳，直問有無解決方法，員警便要求侯婦先提交新台幣20萬元保證金。





雙方在7月19日碰面交付款項，但詐騙集團騙取新台幣20萬元後竟食髓知味，還語帶威脅口氣向侯婦稱，發動偵查作為釐清相關案情需要大筆資金，要求再交付新台幣57萬元，侯婦不堪其擾，和家人討論才發現自己自己中了詐騙集團的圈套，嚇得趕緊報警求助。





▲和詐騙集團車手面交的玩具紙鈔。（圖／翻攝畫面）

經警方詢問，原來車手謝男在友人介紹下，誤入歧途加入詐騙集團，當天遠從桃園乘坐高鐵南下，打開包裹卻見一大疊假鈔，當場傻了眼，向員警表示他沒想到自己才是掉入陷阱的獵物，對當詐騙集團的車手感到相當後悔，全案訊後將謝男依詐欺罪移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。





湖內警警方強調，民眾應謹慎提防各類詐騙手法，所有檢警調機關，絕對不會監管任何金融帳戶，更不會要求收取存簿或勘驗現金，民眾只要聽到「身分遭冒用需協助申請資金公證、收取傳真公文、法院幫你保管金錢、監管帳戶」等關鍵字句，一定要提高警覺，另詐欺手法不斷推陳出新，如有碰到無法辨識是否為詐騙的情形，可直接撥打「165」反詐騙專線諮詢。



