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奧運／聖火跑者爆冷出局　大坂直美網球女單第3輪遭淘汰

▲日本網球女將大坂直美在奧運女單第三輪出局。(圖／美聯社／達志影像)
▲日本網球女將大坂直美在奧運女單第三輪出局。(圖／美聯社／達志影像)

記者黃建霖/綜合報導

2021-07-27 13:14:31｜2021-07-27 13:28:25

23歲的日籍混血網球女將大坂直美，本屆東京奧運擔任點亮聖火的神聖任務，然而她在網球女單第三輪卻意外以1:6、4:6敗給捷克年輕好手Marketa Vondrousova，無緣爭奪獎牌。

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生涯在大滿貫取得4冠，又曾經登上世界第一，大坂直美網球生涯開啟的相當順遂，雖今年不斷因為場外風波而遭致批評，不過本屆奧運她還是在最後一刻被選為壓軸的火炬手。

然而身為全日本矚目的單項奪牌熱門，大坂直美這一屆比賽的狀態始終不穩，加上籤運不佳，第三輪就碰到了曾打進法網決賽的Vondrousova，首局就以1:6讓出，次局底線狀態稍微回穩，但關鍵發球局被破，讓她最終以直落二出局。

這場比賽大坂直美發生了18次非受迫性失誤，比對手還多了12個，連拿手的致勝球也比對手少1個。全面遭到壓制的情況下，吞下敗仗不讓人意外。賽後她直接走過了混合採訪區，直接徑直離去，有可能因此將被罰款。

在擊敗大阪直美之後，Vondrousova率先進入到八強戰，而且她將會到四強戰才會碰上種子選手。

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