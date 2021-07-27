奧運／昨1金都無！中國隊靠射擊破金牌荒 暫落後美、日
昨天接連在舉重、跳水、體操、桌球等重點奪牌項飲恨，1面金牌都沒拿到的中國隊今(27)日終於在射擊項目打破「金牌荒」，姜冉馨／龐偉在10米氣手槍混合團體決賽，收下本屆中國隊第7金。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-27 13:39:10
中國隊35歲老將龐偉才剛拿下個人賽銅牌，攜手21歲的姜冉馨出戰今年新設置的混雙項目，今天開賽時中國隊一度0比4落後，不過逐漸逆轉戰局，最後以16比14逆轉擊敗俄羅斯奧委會奪金。
龐偉是中國隊相當出色的射擊好手，本屆奧運前曾表示，這可能是他最後一次出戰五環殿堂，生涯4屆奧運共射下2金2銅。姜冉馨之前也在女子10公尺空氣手槍奪銅，首次出征就奪1金1銅。
中國隊在奧運前2天就狂掃6金，但昨天接連在舉重、體操、跳水接連錯失金牌，最令他們詫異地是桌球混雙敗給日本組合，屈居銀牌，還引起中國網友出征日本選手的社群媒體，今天奧運第4天終於靠著射擊項目打破「金牌荒」。
目前東奧獎牌榜，美國以8金2銀8銅牌在第1，地主日本8金2銀3銅牌居次，中國則以7金5銀7銅牌第3，中華隊目前金牌還沒開張，以2銀(柔道、射箭)、2銅(跆拳道、桌球)，在全部48國中排在第26。