疫苗預約平台今14時起再度開放！新增接種高端選項

中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」將自今(27)日14時起重新開放意願登記，請18歲(含)以上尚未意願登記民眾把握機會，儘速完成登記，保障自身權益；另此次開放，將新增接種高端疫苗選項，供20歲以上民眾選擇。

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指揮中心說明，此次重新開放意願登記，除新增高端疫苗供20歲以上民眾選擇外，另也可讓民眾再調整有意願接種的疫苗，但優先處理於7月19日12時前已意願登記者，再接續處理。

▲疫苗接種意願預約平台即日起可開放選擇國產高端疫苗。（圖／翻攝自預約平台）

指揮中心再次提醒，請民眾於「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」完成意願登記，後續才會收到預約簡訊通知。系統平台會按疫苗分配情形、參照民眾登記之意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者才可進行下一步預約接種。尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。