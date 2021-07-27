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疫苗預約平台今14時起再度開放！新增接種高端選項

▲國內自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打COVID-19疫苗。（圖／NOWnews資料照）
▲國內自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打COVID-19疫苗。（圖／NOWnews資料照）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-27 14:05:38｜2021-07-27 14:28:59

中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」將自今(27)日14時起重新開放意願登記，請18歲(含)以上尚未意願登記民眾把握機會，儘速完成登記，保障自身權益；另此次開放，將新增接種高端疫苗選項，供20歲以上民眾選擇。

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指揮中心說明，此次重新開放意願登記，除新增高端疫苗供20歲以上民眾選擇外，另也可讓民眾再調整有意願接種的疫苗，但優先處理於7月19日12時前已意願登記者，再接續處理。

▲疫苗接種意願預約平台限豈可開放選擇國產高端疫苗。（圖／翻攝自預約平台）
▲疫苗接種意願預約平台即日起可開放選擇國產高端疫苗。（圖／翻攝自預約平台）

指揮中心再次提醒，請民眾於「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」完成意願登記，後續才會收到預約簡訊通知。系統平台會按疫苗分配情形、參照民眾登記之意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者才可進行下一步預約接種。尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。

▲指揮中心公告今（27）日重啟疫苗平台意願登記。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公告今（27）日重啟疫苗平台意願登記。（圖／指揮中心提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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