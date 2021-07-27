快訊／今日新增16例本土確診！另有1例死亡案例

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指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案8354)，為70多歲男性，有慢性病史，無相關活動接觸史，5月28日出現呼吸困難等症狀，5月29日就醫採檢並收治住院，5月31日確診，7月24日死亡。
指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月25日累計公布14,372位確診個案中，已有12,664人解除隔離，解隔離人數達確診人數88.1%。
指揮中心表示，今日新增1例境外移入(案15697)，為本國籍10多歲男性，7月25日自美國返臺，持搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，於機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，7月26日出現發燒症狀，於今日確診；已匡列同班機前後2排旅客共6人，列居家隔離。
指揮中心統計，截至目前國內累計1,948,640例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,932,430例排除)，其中15,599例確診，分別為1,258例境外移入，14,288例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。2020年起累計787例COVID-19死亡病例，其中779例本土，個案居住縣市分布為新北市392例、臺北市295例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。