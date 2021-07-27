有望開放帛琉「疫苗旅遊泡泡」　陳時中：我方都尊重

針對帛琉旅遊泡泡是否再度重啟，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（27）回應，如果相關管控措施完整，我方是樂觀其成。另針對帛琉若有疫苗旅遊泡泡行程，他也說，「我們也不會反對」。
記者賴志昶／台北報導
2021-07-27 14:44:18
陳時中稱，帛琉目前國內疫苗接種率達到約96％，且僅有零星境外移入個案，未有本土確診，因此疫情相對穩定；而在醫療合作上，帛琉過去不管是在WHA的會議上，都對台灣仗義執言，且也與我國數個醫院有長期合作關係，近期國內確診數降低，醫療降載程度不會這麼高的情況下，相關病床能夠運用到其他醫療需求，針對帛琉的醫療合作也是一樣。
至於帛琉旅遊泡泡方面，陳時中指出，先前版本是5日加強版自主管理與9日自主健康管理，此原則是不會變，由於帛琉的疫情與我國相比相對低很多，如果對旅遊泡泡相關管控措施完整的話，這事情是樂觀其成。
另針對是否開放帛琉的疫苗旅遊泡泡行程，陳時中表示，帛琉他們國內疫苗的接種率很高，至於他們要推出怎樣吸引遊客的方式，我方都尊重，但也要看他們的量，「關島也這麼做，我們也不會反對」。
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