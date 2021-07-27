增3例疫苗接種死亡、1例確診死亡　7旬翁發病近2個月過世

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目前有關疫苗接種不良，指揮中心發言人莊人祥指出，昨天共新增96件，其中包含65疫苗接種非嚴重不良事件，另外還有死亡3件，還有1件疑似嚴重過敏反應，以及27件其他疑似嚴重不良事件。
莊人祥稱，死亡是有新增1例是接種AZ後死亡，年齡為87歲，在接種疫苗後17日發生；另外，同期間新增2例是接種莫德納後死亡，年齡介於69至86歲之間，接種2至12日發生；此外，2例接種AZ通報不良事件追蹤後轉死亡；在解剖方面，也新增2例，死因都有與心血管疾病有關。
莊人祥表示，從今日開始，指揮中心也會把疫苗接種後不良事件相關詳細分析的資料，都會放在外網上呈現，包含怎麼去分析不良事件、死亡部分等訊息，歡迎各界上網去看。
另外，今日確診個案中新增1例死亡。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增的死亡個案為70多歲男性，為案8354，住在雙北地區，有糖尿病、心血管疾病、腎臟病等慢性病史，於5月28日開始有呼吸困難相關症狀，5月29日送急診採檢病住院，5月30日出現陽性通報，5月31日確診，後續因為有肺炎、呼吸衰竭等狀況，氧氣濃度沒辦法改善，中間又發生黴菌感染、心律不整等情形，呼吸缺氣狀況也無法移除，病況惡化後於7月24日不幸往生。
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