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增3例疫苗接種死亡、1例確診死亡　7旬翁發病近2個月過世

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（27）出席記者會，說明防疫相關事宜。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（27）出席記者會，說明防疫相關事宜。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-27 15:25:06

中央流行疫情指揮中心今（27）公布，昨日共29萬5584人次接種COVID-19疫苗，接種人口涵蓋率達28.74％；另外，共新增96件疫苗接種不良反應事件， 3件疑似接種疫苗後死亡案例；而在確診死亡案例中，今日也新增1例，為70多歲男性，5月28日即出現症狀，最終病況惡化不幸於24日往生。

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指揮中心公布，昨日COVID-19疫苗接種29萬5584人次，AstraZeneca接種28萬1817人次，其中第1劑接種26萬9779人次、第2劑接種12038人次；Moderna接種1萬3767人次，其中第1劑接種6585人次、第2劑接種7182人次；截至目前為止，累計接種701萬3130人次，AstraZeneca接種410萬1387人次，Moderna接種291萬1743人次，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率28.74％，劑次人口比29.86（劑／每百人）。

目前有關疫苗接種不良，指揮中心發言人莊人祥指出，昨天共新增96件，其中包含65疫苗接種非嚴重不良事件，另外還有死亡3件，還有1件疑似嚴重過敏反應，以及27件其他疑似嚴重不良事件。

莊人祥稱，死亡是有新增1例是接種AZ後死亡，年齡為87歲，在接種疫苗後17日發生；另外，同期間新增2例是接種莫德納後死亡，年齡介於69至86歲之間，接種2至12日發生；此外，2例接種AZ通報不良事件追蹤後轉死亡；在解剖方面，也新增2例，死因都有與心血管疾病有關。

莊人祥表示，從今日開始，指揮中心也會把疫苗接種後不良事件相關詳細分析的資料，都會放在外網上呈現，包含怎麼去分析不良事件、死亡部分等訊息，歡迎各界上網去看。

另外，今日確診個案中新增1例死亡。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增的死亡個案為70多歲男性，為案8354，住在雙北地區，有糖尿病、心血管疾病、腎臟病等慢性病史，於5月28日開始有呼吸困難相關症狀，5月29日送急診採檢病住院，5月30日出現陽性通報，5月31日確診，後續因為有肺炎、呼吸衰竭等狀況，氧氣濃度沒辦法改善，中間又發生黴菌感染、心律不整等情形，呼吸缺氣狀況也無法移除，病況惡化後於7月24日不幸往生。

▲我國疫情累計至今（27）日共有14288人確診。（圖／NOWnews製表）
▲我國疫情累計至今（27）日共有14288人確診。（圖／NOWnews製表）
 

▲我國疫情地理分布狀況。（圖／NOWnews製表）
▲我國疫情地理分布狀況。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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