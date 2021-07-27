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河南衛輝成孤城！積水嚴重　網友：小地方救援少

▲衛輝市區內積水情形嚴重。（圖／翻攝自中新網）
▲衛輝市區內積水情形嚴重。（圖／翻攝自中新網）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-07-27 13:59:24｜2021-07-27 13:59:40

中國河南省遭遇連日暴雨後，境內多處地區發生淹水情形，其中以省會鄭州市災情尤為嚴重，但是隨著鄭州市區水位逐漸消退，再度傳出新鄉、衛輝災情也相當嚴峻。即使現在當地天氣已經好轉，但衛輝市區內積水仍未消退，也有不少民眾正等待救援，衛輝成水中孤城變成微博熱議話題，還有不少網友痛批政府毫無作為。

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綜合中媒報導，近日河南暴雨，造成多處地區淹水災情，新鄉水災發生之後，衛輝也成為災區，積水情形相當嚴重。20日起連下三天暴雨，境內水域達到警戒水位。河南北部多座水庫洩洪，加上衛河、共產主義渠排水不順、排洪能力下降，儘管在新鄉在24日已經放晴，但位於下游的衛輝市內洪水仍尚未退去，多條道路與地區積水不退反漲，農村地區更是被洪水圍困多日，且缺乏救援設備，遲遲得不到救援，一些因行動不便無法撤離的老年人，已經斷糧多日，傳出受災人數高達60萬人。

衛輝市審計局早前也發出貼文求助，迅速引起輿論關注，短短兩小時內獲得上萬轉載，而微博上「河南衛輝成水中孤城」更成為熱門話題。有網友表示「新醫第一附屬醫院病人全部轉到新鄉，最高水深兩米」、「今天27號了，衛輝水位還沒有下降」。

還有網友痛批衛輝當地官員毫無作為，讓救援團隊像無頭蒼蠅一樣等待安排，「省委書記來衛輝視察，安排的視察路線都是沒什麼水的地方」，直呼「現在水淹成這樣不撤離是要自生自滅嗎？」網友直言從暴雨到淹水過去一個星期，政府都沒有發出有用訊息，憂心又要開始下暴雨，居民是否已經被政府放棄。有網友表示「越是小地方，得到的救援越晚也越少，不只是衛輝，新鄉某些村甚至是城市的老舊小區，也還有人沒出來」。

▲救援人員展開行動，救助遭到洪水受困的民眾。（圖／翻攝自中新網）
▲救援人員展開行動，救助遭到洪水受困的民眾。（圖／翻攝自中新網）
 

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