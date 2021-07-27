騎樓驚見「詭異儀式」！鄰居插香她嚇壞 命理師：出錯了
依據不同的信仰，台灣民間擁有許多傳聞和習俗；近日，一名女網友在臉書社團《靈異公社》提到，她在路邊看見有人架設「神祕儀式」，似乎在供奉著某神明，憂心是否有什麼含義。對此，命理老師「泓葆先生」解釋這個儀式的真正用意，卻稱做法不正確恐失敗。
編輯中心/綜合報導
2021-07-27 14:39:43
原PO表示，路過騎樓發現有鄰居架設了一個神祕的儀式，疑似正在祭拜，她擔心的說「想要請教一下大家，有人知道擺這個是有什麼含義嗎？我鄰居某天突然拿這些擺在騎樓，當天還有插香」。
畫面中可見，原PO鄰居在地上擺了一個紙箱，上方擺了幾個紅色盤子、一杯米、一個白色的甕，底下還壓了紅包袋，紅包袋上方寫下「加倍奉還」，並且插香祭拜。
畫面曝光隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「不知道是否為風水師拿寶瓶來使用，台灣的風水師很多都會結合藏傳來用」、「感覺是招財或轉運的」、「做生意的嗎」、「五行招財，不過方法不對」、「有點像是五路財神」。
對此，根據《三立新聞網》訪問到命理老師「泓葆先生」指出，儀式中的白色圓瓶為藏傳佛教的「白財神寶瓶」，象徵白財神。但一般錢財不露白，大多會在家中最核心的地方供奉，只讓自家人看見，放在騎樓其實是不正確的作法。（編輯：賴詠璿）