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獨／江啟臣不認民調低、轟綠認知戰　趙少康一則簡訊打臉

▲國民黨主席江啟臣日前親送新書給中廣董事長趙少康。（圖／資料照片）
▲國民黨主席江啟臣日前親送新書給中廣董事長趙少康。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-07-27 15:04:35｜2021-07-27 16:20:30

台灣新冠肺炎本土疫情5月中爆發，民進黨的支持度一再下探，但理應取得政治紅利的國民黨民調卻無起色，國民黨主席江啟臣為平息黨內質疑，釋放這是綠營認知作戰、國民黨應團結抗疫的訊息。但沒想到，自己人並不買單，中廣董事長趙少康近日向黨員發出簡訊，痛批民進黨亂搞誤國，國民黨民調卻起不來，他決心為國民黨再次執政努力，邀請黨員加入他成立的臉書交流平台，形同批評黨中央無作為，更狠狠打臉江啟臣；趙少康此舉也被黨內人士認為有濃厚政治意味，恐是為爭取2024年總統提名鋪路。

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趙少康回應《Nownews》記者表示，他公開宣示參選2024年總統，不是玩假的，他已經不只發一波訊息，更不只發給黨員，中間選民已看出民進黨都在騙，但國民黨的菁英卻腦筋不清、怕東怕西，他的目的就是要喚醒群眾組織「戰鬥藍」。

近日有多份民調顯示，疫情期間，民進黨支持度下滑，但國民黨支持度卻沒有太大起色，反而支持度轉往民眾黨，也讓不少藍營黨內人士質疑國民黨中央選擇戰場、政治攻防的能力。

對此，江啟臣上午接受媒體專訪時強調，最近有很多綠營民調只是在刷存在感，現在處於防疫階段，「疫情沒有紅利」。

江啟臣認為，民調要看趨勢，根據TVBS民調，去年5、6月國民黨支持度為12%、13%，民進黨30%，民眾黨8.5%到9%，今年6月國民黨支持度已經上漲到20%，民進黨則跌到20%，藍綠已無差距，他並認為，民眾黨在2020年支持度11%，去年跌到10%以下，完全是因為與該黨主席柯文哲的支持度連動，最近民眾黨升到10幾趴，絕對是柯文哲的聲量變高有關。

據了解，江啟臣陣營近日為了平息黨內的質疑，也透過簡訊、Line群組釋放一則訊息，內容稱國民黨團結抗疫，遭受民進黨民調戰、認知戰，請自家人千萬別中招。

內容稱，國民黨經歷改革後，始終走在正確道路上，持續穩定成長，根據最新民調，民進黨支持度降、國民黨穩健提升，才是事實。

最後還附上兩篇新聞參考，分別是「政大最新民調：綠白支持度降、國民黨升」、「2黨支持度交叉！國民黨升10%、民進黨衰退10%」。

不過江啟臣口中的自家人、中廣董事長趙少康卻不買單，據了解，這幾日，國民黨黨員都收到一封來自趙少康的簡訊，內容為「先進同志您好： 民進黨亂搞誤國，國民黨民調卻起不來，少康決心為本黨再次執政、中華民國中興、台灣再度偉大奮力一搏，敬邀您加入少康成立的臉書社團作為交流平台，讓我們集中意志與力量。趙少康社團網址：https://www.facebook.com/groups/745073189531100」

▲趙少康臉書社團
▲趙少康臉書社團。（圖／取自臉書）
 

目前趙少康的臉書社團已有5萬多人，而趙少康此舉也格外引人聯想，有黨內人士認為，恐是在為爭取2024年總統提名鋪路。

《NOWnews今日新聞》記者聯繫趙少康、向趙求證，但截至出稿前，尚未取得回應。

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