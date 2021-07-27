餐飲開放內用　隔板、梅花座、調整供餐方式迎顧客回流

因應降級鬆綁，高雄餐飲今（27）日起可提供客人內用服務，高雄夢時代、義享時尚廣場、家樂福等百貨美食街配合防疫措施，採ㄇ型隔板、梅花座等；漢來美食旗下名人坊、翠園等主題餐廳也特別開出方便客人點餐的個人套餐和簡易合菜；自助餐廳則改變供餐方式，高雄萬豪酒店的豪享自助餐將採單點方式，由服務人員送餐。





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▲「漢來海港自助餐廳」除了隔桌帶位外，也將施行桌號夾點菜的方式。（圖／漢來美食提供）

× ▲「漢來海港自助餐廳」除了隔桌帶位外，也將施行桌號夾點菜的方式。（圖／漢來美食提供）

▲除了ㄇ字型隔板，如果是點中式佳餚，兩個人用餐會事先予以「分菜」，共餐不共食。（圖／高雄萬豪酒店提供）

× ▲除了ㄇ字型隔板，如果是點中式佳餚，兩個人用餐會事先予以「分菜」，共餐不共食。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲美食街座席將減半進行人流管控，並採用ㄇ字型隔板等措施。（圖／記者陳美嘉攝，2021.07.27）

× ▲美食街座席將減半進行人流管控，並採用ㄇ字型隔板等措施。（圖／記者陳美嘉攝，2021.07.27）

▲美食街座席將減半進行人流管控，並採用ㄇ字型隔板等措施。（圖／記者陳美嘉攝，2021.07.27）

× ▲美食街座席將減半進行人流管控，並採用ㄇ字型隔板等措施。（圖／記者陳美嘉攝，2021.07.27）

家樂福配合各地方政府規定開放餐廳、美食街內用，採座位數減半、各桌前後左右加大1.5米距離、隔板每桌設置、桌椅定時消毒等防疫措施。如未開放內用分店，外帶便當、外送持續進行。



