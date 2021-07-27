餐飲開放內用　隔板、梅花座、調整供餐方式迎顧客回流

因應降級鬆綁，高雄餐飲今（27）日起可提供客人內用服務，高雄夢時代、義享時尚廣場、家樂福等百貨美食街配合防疫措施，採ㄇ型隔板、梅花座等；漢來美食旗下名人坊、翠園等主題餐廳也特別開出方便客人點餐的個人套餐和簡易合菜；自助餐廳則改變供餐方式，高雄萬豪酒店的豪享自助餐將採單點方式，由服務人員送餐。
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漢來美食旗下餐廳如名人坊、翠園、漢來軒及漢來上海湯包等主題餐廳，除了配合政府規定採取間隔桌距、梅花座以及隔板的座位安排，也特別開出方便客人點餐的個人套餐和簡易合菜，並將會配置足夠的服務人員為顧客提供「分菜」服務。至於吃到飽型態的「漢來海港自助餐廳」除了隔桌帶位外，也將施行桌號夾點菜的方式，由服務人員送菜上桌，將於7月30日開放內用。
高雄萬豪酒店將以ㄇ字型隔板安排消費者用餐，也會採梅花座及斜對座方式安排，如果是點中式佳餚，兩個人用餐會事先予以「分菜」，共餐不共食，一家四口用餐，會以較大餐桌間隔用餐，並建議點套餐；在自助餐部分，豪享自助餐將採「單點」吃到飽，服務人員會親自把餐點送到消費者桌上，不用走動取餐。
夢時代回復正常營業時間，餐飲開放內用，夢時代表示，也歡迎民眾提前訂餐，支持外帶、外送服務。配合防疫措施，美食街座席將減半進行人流管控，並採用ㄇ字型隔板、桌與桌之間保持1.5公尺之安全社交距離。同時，將安排人員定時宣導，提醒顧客遵守防疫規範。而饗賓旗下各品牌包含開飯川食堂、果然匯等，將於8月1日起恢復內用服務。
義享時尚廣場恢復正常營業時間，商場依照政府規範進行各項防疫措施，包含美食街、餐廳可提供內用，採ㄇ型隔板或梅花座及用餐人數管制；惟部分餐廳恢復內用之時間仍視防疫準備完善後陸續開放內用。
家樂福配合各地方政府規定開放餐廳、美食街內用，採座位數減半、各桌前後左右加大1.5米距離、隔板每桌設置、桌椅定時消毒等防疫措施。如未開放內用分店，外帶便當、外送持續進行。
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