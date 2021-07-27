降級首日餐飲開放內用 中市出現「樂見與觀望」兩樣情

疫情警戒降至二級，台中市有條件開放餐飲內用，卻出現「幾家歡樂迎客幾家保守觀望」現象；包括精緻蔬食寬心園、築間旗下三大吃到飽品牌等，皆表示「期待已久」，紛祭抽獎、打折優惠迎客，吸引不少搶頭香客人上門。另新天地餐飲、鼎王集團及多家星級飯店等，則表示「再觀察幾天」，待疫情更穩定再開放。





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▲降級首日餐飲開放內用 ，寬心園推出夏令新菜迎接，還加碼抽獎。（圖／寬心園提供）

× ▲降級首日餐飲開放內用 ，寬心園推出夏令新菜迎接，還加碼抽獎。（圖／寬心園提供）

因三級警戒餐飲禁內用逾2個月，今天有條件開放首日，寬心園表示「期待已久」，不但推出二款夏令新菜迎客，還加碼抽獎，讓首批入店享用美食客人很驚喜。寬心園表示，為感謝消費者力挺，即日起至9月26日與三機合辦抽獎回饋，將抽出50名幸運粉絲，贈送獲得《食創獎》三大獎項以及綠色餐飲《GDG Award》年度最佳商品的三機Sungift植物肉!





▲寬心園迎接餐飲內用解封，推出異國風味料理「泰式打拋若」，採用植物肉烹調的精緻蔬食。（圖／寬心園提供）

× ▲寬心園迎接餐飲內用解封，推出異國風味料理「泰式打拋若」，採用植物肉烹調的精緻蔬食。（圖／寬心園提供）

另迎接解封，寬心園推出經典美食有「冰藻纖蔬麵」，是以義大利「天使髪絲麵」，搭配清脆的雙色冰藻、紅蘿蔔絲、小黃瓜絲、寒天，以及用橄欖油清炒的銀芽鮮菇，最後淋上「陳釀黃梅醬」，交織多層次風味，是夏季必嚐美食。另一道「泰式打拋若」是異國美食，採用三機植物肉烹調，乾爽不帶湯汁，香氣十足。





同樣翹首期盼很久的築間餐飲集團，除強調「準備好了」，務必落實隔板、保持用餐距離、實聯制、定期加強清消、同仁造冊健康監測等防疫措施，旗下三大吃到飽品牌「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」 及「日暮裏熟成肉專賣放題」，今起聯手推出內用 88 折優惠。築間表示，開放內用首日，各品牌皆見客人上門，因為今天是上班日，白天不方便，晚間預約已有4成，父親節大餐預約更超過5成了。





▲築間旗下三大吃到飽品牌「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」 及「日暮裏熟成肉專賣放題」，今起聯手推出內用 88 折優惠。（圖／築間提供）

× ▲築間旗下三大吃到飽品牌「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」 及「日暮裏熟成肉專賣放題」，今起聯手推出內用 88 折優惠。（圖／築間提供）

27日開放內用第一天，在環境和人員雙重努力下，王品集團再次敞開大門「款待心中最重要的人」，歡迎客人進入餐廳安心享用美食。





有餐飲業對開放內用躍躍欲試，有的則持保守觀望態度。鼎王餐飲集團三大品牌除台北市門店外，自27日起分區開放內用。台中市目前仍以外帶、外送為主，暫時還要「觀察幾天」，做好萬全準備，預定29日開放。業者強調，一旦開放內用，務必落實實聯制、清消和量測體溫，內用使用隔板、梅花座，由專人烹煮及定烤分餐。





▲台中市鼎王餐飲集團旗下三品牌，為求慎重，決定再觀察並落實防疫準備，預計29日開放內用。（圖／鼎王提供）

× ▲台中市鼎王餐飲集團旗下三品牌，為求慎重，決定再觀察並落實防疫準備，預計29日開放內用。（圖／鼎王提供）

並且為迎接開放內用，已規畫29日起至8月8日，鼎王麻辣鍋及無老鍋，推出2人與4人套餐最低72折優惠，消費滿2,500元再享和牛299元及海鮮拼盤228元等加價購。8月31前塩選燒肉消費套餐享299元加價購焗烤龍蝦及指定肉品88元優惠。





▲中友百貨美食街及部份主題餐廳今起開放內用，己依中央指引做好萬全防疫措施。（圖／中友提供）

× ▲中友百貨美食街及部份主題餐廳今起開放內用，己依中央指引做好萬全防疫措施。（圖／中友提供）

另持觀望態度的還有新天地餐飲集團及長榮桂冠酒店，全國飯店，裕元花園酒店等星級飯店餐飲部，目前仍維持外帶為主。百貨公司部份，廣三sogo百貨部份主題餐廳，暫不開放內用，中友百貨僅海底撈 藍象廷 八色烤肉 開飯川食堂 大心5家維持外帶不開放，另8月1日起調整營業時間，周日至周四11時至晚間9時30分，周五、周六11時至晚間10時。



