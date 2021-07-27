疫情影響藝文產業　綠委籲增加振興預算、再發藝fun券

民進黨立委陳亭妃、吳琪銘、陳秀寳、蔡適應、黃秀芳及陳歐珀今（27）日舉辦「補強紓困安全網之五：挺展演、撐藝文、顧台灣」記者會，並邀請藝文界人士線上參與。陳亭妃指出，去年「藝FUN券」效果不錯，今年應延續且加大力道；蔡適應則指出，指出「兼職藝文工作者」在紓困4.0方案中只能被納入勞動部1萬元的部分工時勞工生活補貼，無法申請文化部補助，這部分並不合理，應盡速改善。

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民進黨正國會多位立委今舉行補強紓困系列記者會第五場，針對藝文產業紓困進行討論，也邀請九天民俗技藝團副團長李光正、台灣音樂文化國際交流協會理事曾長青、翔妃藝術團執行長馮百翰等人線上參與。

陳亭妃指出，紓困申請條件更明確，從寬從簡從速，對團體紓困貸款需求，文策會應積極協助。去年發放的「藝FUN券」效果不錯，今年應延續且加大力道。降級後，相關單位應思考表演團體保險機制與租稅優惠，各部會也要有平台讓藝文產業有對口。

吳琪銘表示，本土疫情升溫，三級警戒這兩個多月以來，藝文工作者面臨演出取消、延期或退票等狀況，對劇場表演藝術造成極大衝擊，雖然目前防疫措施鬆綁開放，但在密閉式空間的藝文展演，觀眾們仍抱持「觀望」的態度。因此未來解封後的振興與配套方案很重要，希望相關部會可以盡速研議安全的防疫配套措施、有效的振興方案。

陳歐珀強調，紓困要從寬，振興要加碼，這次紓困4.0資格認定迂迴不乾脆，也不能讓民眾選擇最優方案。例如有燈光音響師兼司機，被以「司機屬交通部業務」打回票，多才多藝的從業人員，竟因「斜槓」造成請領困難。陳歐珀主張，應該先採取簡易認定，再事後稽核，若發現申請資格不合，就取消日後請領資格或追回，讓申請人誠實申請，並迅速獲得補助。

陳歐珀表示，未來藝文振興一定要加大力道，去年藝Fun券大受歡迎，領券率高達98%，這次疫情衝擊更嚴重，文化部應該增加振興預算，讓藝文產業在疫情緩解後能迅速回復、繼續維持台灣高水準的軟實力。

黃秀芳表示，藝文工作者勞動權益的缺陷，在疫情下更明顯，例如有兼職藝文工作者，只能被算入勞動部1萬元的部分工時勞工生活補貼，卻無法申請文化部的自然人3萬元營運損失。照理說，紓困補貼只能擇一申請，應可以選擇最優方案。

黃秀芳也指出，相關單位應在疫情間提供民間企業獎助表演藝術團體誘因。她曾提出《文化創意產業發展法第四條及第二十六條之一條文修正草案》，明定營利事業針對文創產業相關發展單位之捐贈，得享租稅優惠。盼能得到共識，盡速通過。此外，相關部會應共同思考藝術呈現與傳播的多元性，建構更前衛的呈現形式，讓藝文展演不要每每因為疫情就必須停擺。

陳秀寳表示，今年5至7月全國表演活動幾乎全數停擺，在疫情回穩下可能累積到8月或9月後。但因防疫室內外活動都有人數限制，場地需要梅花座，表演單位活動的空間及場地成本相對過去一定提高。另表演人員至少每7天要1次篩檢，至外縣市演出住宿可能也要儘量一人一室，對於藝文團體而言都是不小支出。

陳秀寳認為，疫情難以掌握之下，若有保險機制對表演單位不外乎也是種保障 ，建議文化部評估如何協助表演單位加保 ，並進一步就防疫相關成本問題研議補助方案。她也發現，很多表演單位為維持中長期營運會有貸款需求，但以申請現況，仍有不少單位擔心財務狀況或遭遇資料卡關等問題，她希望文化部及文策院要滾動調整。

蔡適應指出，三次的藝文紓困預算，紓困1.0編列15億元、紓困2.0編列52.2億元，這次的紓困4.0居然只編列45.5億元，預算反而減少近13%，和各界期待有很大落差，有非常大的改善空間。另外，他也指出「兼職藝文工作者」在紓困4.0方案中只能被納入勞動部1萬元的部分工時勞工生活補貼，無法申請文化部補助，這部分並不合理，應盡速改善。