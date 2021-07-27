奧運／真女神！郭婞淳大傷後浴火重生　奪金感動全台灣

郭婞淳在練習時，因槓鈴不慎滑落壓在右大腿上，造成右大腿肌80％斷裂，對運動員來說，受傷是最大的敵人，讓她一度想要放棄，不過郭婞淳硬是在2個月後就復健完成，並在里約奧運舉出銅牌，這時的郭婞淳幾乎已經完成不可能的歷程。

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郭婞淳