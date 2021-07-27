奧運／真女神！郭婞淳大傷後浴火重生 奪金感動全台灣
2014年仁川亞運，「舉重女神」郭婞淳在練習時，因槓鈴不慎滑落壓在右大腿上，造成右大腿肌80％斷裂，對運動員來說，受傷是最大的敵人，讓她一度想要放棄，不過郭婞淳硬是在2個月後就復健完成，並在里約奧運舉出銅牌，這時的郭婞淳幾乎已經完成不可能的歷程。
記者吳政紘/綜合報導
2021-07-27 16:35:22｜2021-07-27 16:45:53
身上流著布農族、阿美族的血液，郭婞淳出身單親家庭，從沒見過生父，從小主要由阿嬤帶大，她在青年奧運奪下銀牌，曾想要找尋生父，不過她靠著自己的努力，慢慢舉出成績，也改善家中的生計。
不過仁川亞運她在練習時受傷，差點讓她一度考慮放棄，回憶當時舉不出該有的重量，她十分灰心，還好樂觀、開朗的個性，加上恩師林敬能的教導，讓郭婞淳找回自信。
郭婞淳在2017年世大運舉出世界紀錄，然後在雅加達亞運會，她又搶下金牌，現在的郭婞淳已經是生涯最顛峰，從最低潮到現在奧運奪金，郭婞淳讓國人看到運動員的價值，還有對台灣的感動。
這場比賽郭婞淳先是抓舉破奧運紀錄的103公斤，接著挺舉又以133公斤先奪金，甚至她要再挑戰世界紀錄的141公斤，雖然最後失敗，不過郭婞淳勇敢舉起台灣這屆奧運第一金，也代表台灣的驕傲，要讓全世界看到。