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以排灣族驍勇善戰精神為名　沱江級「塔江軍艦」交艦

▲海軍首艘高效能艦艇後續艦「塔江軍艦」交艦典禮。(圖／軍聞社提供)
▲海軍首艘高效能艦艇後續艦「塔江軍艦」交艦典禮。(圖／軍聞社提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-27 16:20:03｜2021-07-27 16:20:56

海軍首艘高效能艦艇後續艦「塔江軍艦」今（27）日在宜蘭蘇澳軍港舉辦交艦典禮，由國防部長邱國正主持，邱國正表示，塔江軍艦順利交艦不僅象徵我國海軍戰力邁向新里程碑，也向國人展現國軍捍衛海疆決心及推動國防自主成果。

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交艦典禮上午在宜蘭蘇澳龍德造船廠舉行，基於防疫考量，典禮僅邀請宜蘭縣長林姿妙、立法委員王定宇、陳歐珀等人共襄盛舉，見證海軍的光榮時刻。中科院院長張忠誠首先遞交海軍司令劉志斌上將交艦證明書，並致贈塔江軍艦船模，隨後由邱部長授與首任艦長劉少校海軍旗，塔江軍艦正式交予海軍，成為捍衛海疆的生力軍。

邱國正致詞時指出，由三軍統帥蔡英文總統親自命名的「塔江」軍艦，特別取自台東縣的塔瓦溪，塔瓦溪屬於原住民排灣族的生活領域，而排灣族人天性具有不畏艱難，驍勇善戰之精神，足堪全體官兵效法之外，總統以大家所熟悉的台灣地理特色做為軍艦的命名，是要時刻提醒我們，生長在中華民國台灣的土地上，每一位國軍官兵都有責任站在守護民主自由的最前線，擔負起成為台灣海上堡壘與燈塔，守護中華民國海疆的重任。

邱國正進一步表示，「塔」字也代表了我國「國艦國造」工作的篳路藍縷，積沙成塔，才能建造出符合國人期待，捍衛中華民國的優異艦艇。因此，塔江軍艦不但兼具強大打擊火力及高機動性，可快速執行聯合火力攻擊任務外，在經由沱江軍艦的設計基礎精進研改，提升其航行穩定性與匿蹤性後，另配備海劍二防空飛彈，不但是海軍首艘具備區域防空火力的小型艦船，更成為國軍有效遂行「防衛固守，重層嚇阻」的關鍵戰力。

海軍司令部表示，該案由國防部與國家中山科學研究院採全案委製模式，因應敵情威脅劇增，加速造艦期程以提升海軍防衛力量，建造期間恪遵防疫規定，採分區分段分時施工，將交艦期程大幅提前5個月，未來將如期、如質、如預算完成戰備並納入海軍兵力運用，將持續秉持審慎嚴謹的態度與風險管控，執行國艦國造政策，籲請國人支持。

有別於原型艦「沱江艦」，塔江艦除原有雄風二型、三型反艦飛彈、76快砲及方陣快砲外，更配備由中科院研製的海劍二防空飛彈。

▲塔江軍艦成軍，可看到艦尾的方陣快砲。（圖／軍聞社提供）
▲塔江軍艦成軍，可看到艦尾的方陣快砲。（圖／軍聞社提供）
 

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