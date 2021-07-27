COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

蔡凡熙撂話「親爆姜濤」　踢館MIRROR超人氣BL劇

▲洪群鈞（左起）、蔡凡熙、姜濤、百白挑戰靈異題材劇《超感應學園》。（圖／八大）
▲洪群鈞（左起）、蔡凡熙、姜濤、百白挑戰靈異題材劇《超感應學園》。（圖／八大）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-07-27 16:54:31

香港男團「MIRROR」人氣成員姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）進軍台灣螢幕，和蔡凡熙、劉奕兒共演校園奇幻劇《超感應學園》，日前劇組舉辦一場私密線上社員大會，談到如果再合作一次，會想挑戰什麼題材？蔡凡熙表示會想跟姜濤演BL劇，「而且我一定會親爆姜濤」，讓姜濤傻眼笑著回應：「親爆？！好啊，來。」2人也被拱合拍台版《大叔的愛》，踢館Anson Lo港版《大叔的愛》。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲劉奕兒坦言超怕鬼，拍《超感應學園》必帶護身符。（圖／八大）
▲劉奕兒坦言超怕鬼，拍《超感應學園》必帶護身符。（圖／八大）
《超感應學園》挑戰靈異題材，蔡凡熙的角色要跟鬼交談，還要協助完成他們在人間的遺願，蔡凡熙分享，劇中很多驚聲尖叫場面其實背後都有一個不為人知的祕密，「劇中不僅要大叫，還要搭配臨場反應，又因為我非常好動跟肚子經常很多空氣，所以有幾次在我大叫的時候，也不小心放了屁，但其實片場沒人知道。」在預告中，學生們大膽挑戰禁忌玩碟仙，姜濤笑說：「那場戲劇組特別請了一個師父在現場，也因為我很難得遇到師父，所以我反而是一直黏著那個師父問我的未來，心思都不在碟仙身上。」

▲《超感應學園》舉辦線上社員大會，劉奕兒（上排左起）、蔡凡熙、姜濤線上合體分享拍攝祕辛。（圖／八大）
▲《超感應學園》舉辦線上社員大會，劉奕兒（上排左起）、蔡凡熙、姜濤線上合體分享拍攝祕辛。（圖／八大）
在劇中飾演陰間引路人的劉奕兒坦言自己超怕鬼，拍攝《超感應學園》時，會時常提醒自己心靈淨空，不要讓好兄弟們覺得被侵犯。並自曝自己從小就會背心經、往生咒、迴向咒等咒語，拍攝時也會視情況在心裡默念，避免自己遇到靈異事件，最重要是拍攝時必帶護身符，劉奕兒說：「衣服有口袋一定將護身符放口袋，但如果影響拍攝，就會放在內褲的內側，讓護身符貼近自己的身體，而且除了身上有護身符之外，我的後背包裡還有一袋以前從各大廟宇求來，以及製作公司準備給我們的護身符。」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
54.55%45.45%
2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
72.65%27.35%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
28.18%71.82%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
83.65%16.35%
2021-07-26-2021-07-29
東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

繼續作答
球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀