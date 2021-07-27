蔡凡熙撂話「親爆姜濤」 踢館MIRROR超人氣BL劇
香港男團「MIRROR」人氣成員姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）進軍台灣螢幕，和蔡凡熙、劉奕兒共演校園奇幻劇《超感應學園》，日前劇組舉辦一場私密線上社員大會，談到如果再合作一次，會想挑戰什麼題材？蔡凡熙表示會想跟姜濤演BL劇，「而且我一定會親爆姜濤」，讓姜濤傻眼笑著回應：「親爆？！好啊，來。」2人也被拱合拍台版《大叔的愛》，踢館Anson Lo港版《大叔的愛》。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-07-27 16:54:31
《超感應學園》挑戰靈異題材，蔡凡熙的角色要跟鬼交談，還要協助完成他們在人間的遺願，蔡凡熙分享，劇中很多驚聲尖叫場面其實背後都有一個不為人知的祕密，「劇中不僅要大叫，還要搭配臨場反應，又因為我非常好動跟肚子經常很多空氣，所以有幾次在我大叫的時候，也不小心放了屁，但其實片場沒人知道。」在預告中，學生們大膽挑戰禁忌玩碟仙，姜濤笑說：「那場戲劇組特別請了一個師父在現場，也因為我很難得遇到師父，所以我反而是一直黏著那個師父問我的未來，心思都不在碟仙身上。」 在劇中飾演陰間引路人的劉奕兒坦言自己超怕鬼，拍攝《超感應學園》時，會時常提醒自己心靈淨空，不要讓好兄弟們覺得被侵犯。並自曝自己從小就會背心經、往生咒、迴向咒等咒語，拍攝時也會視情況在心裡默念，避免自己遇到靈異事件，最重要是拍攝時必帶護身符，劉奕兒說：「衣服有口袋一定將護身符放口袋，但如果影響拍攝，就會放在內褲的內側，讓護身符貼近自己的身體，而且除了身上有護身符之外，我的後背包裡還有一袋以前從各大廟宇求來，以及製作公司準備給我們的護身符。」