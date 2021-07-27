獨／趙少康批國民黨菁英腦袋不清　要自組戰鬥藍

我是廣告 請繼續往下閱讀
趙少康獨家回應《NOWnews今日新聞》說，他公開宣布要參選2024年總統 ，不是玩假的，所以一直在朝2024的方向努力，他已經發了不只一波的訊息，不只發給國民黨員，還有非國民黨員，畢竟總統大選不是黨內選舉，要爭取最大多數民眾支持。
「民進黨亂搞但國民黨民調卻沒有起色是事實！」趙少康說，所以國民黨、在野陣營必須要在2024推出強而有力、能打敗民進黨的候選人，他發訊息邀請大家加入社團，當然是希望得到民眾的支持，但這與國民黨黨主席選舉無關，他看的是2024大選。
趙少康說，現在人心思變，中間選民已看出民進黨都在騙，但國民黨的菁英卻腦筋不清、怕東怕西，他的目的就是要喚醒群眾，組織「戰鬥藍」。
對於國民黨民調未有起色，但國民黨主席江啟臣稱民調要看趨勢。趙少康說，蔡英文政府荒腔走板，可是只要玩抗中、反中議題，民調就會回升，選民不是傻瓜、不是看不懂，只是沒有強而有力的在野黨，所以很多民眾轉到中間、不表態。
趙少康強調，國民黨的問題是立場不淸楚，譬如，他主張高端疫苗沒有經過3期期中至少做3、4萬人的人體實驗，就不能授權EUA 、不能施打到國人身上，可是國民黨內就有人怕反高端會被打成反國產，所以要把手臂留給高端。
他批，連這件事國民黨內都意見不一致，民眾要怎麼挺呢？江啟臣有自己的做法及看法，也努力在做，但千萬不要忽視藍的群眾正義憤填膺，枕戈待旦，當然看不得黨內魯蛇的投降派。