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獨／趙少康批國民黨菁英腦袋不清　要自組戰鬥藍

▲中廣董事長趙少康近日發簡訊給國民黨員，批民進黨亂搞誤國，但國民黨民調卻起不來，他決心為國民黨再次執政努力，因此邀請黨員加入他成立的臉書平台交流。（圖／資料照片）
▲中廣董事長趙少康近日發簡訊給國民黨員，批民進黨亂搞誤國，但國民黨民調卻起不來，他決心為國民黨再次執政努力，因此邀請黨員加入他成立的臉書平台交流。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-07-27 16:36:54｜2021-07-27 16:54:10

《NOWnews今日新聞》獨家報導，中廣董事長趙少康近日發簡訊給國民黨員，批民進黨亂搞誤國，但國民黨民調卻起不來，他決心為國民黨再次執政努力，因此邀請黨員加入他成立的臉書平台交流，引發揣測是為參選2024年總統鋪路。趙少康表示，他宣示參選2024年總統，不是玩假的，他已經不只發一波訊息，更不只發給黨員；中間選民已看出民進黨都在騙，但國民黨的菁英卻腦筋不清、怕東怕西，他的目的就是要喚醒群眾組織「戰鬥藍」。

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台灣新冠肺炎本土疫情5月中爆發，民進黨的支持度一再下探，但理應取得政治紅利的國民黨民調卻無起色，國民黨主席江啟臣為平息黨內質疑，釋放這是綠營認知作戰、國民黨應團結抗疫的訊息。但沒想到，自己人並不買單，趙少康近日發出簡訊，痛批民進黨亂搞誤國，國民黨民調卻起不來，要大家加入自己的臉書社團，集中力量。

趙少康獨家回應《NOWnews今日新聞》說，他公開宣布要參選2024年總統 ，不是玩假的，所以一直在朝2024的方向努力，他已經發了不只一波的訊息，不只發給國民黨員，還有非國民黨員，畢竟總統大選不是黨內選舉，要爭取最大多數民眾支持。

「民進黨亂搞但國民黨民調卻沒有起色是事實！」趙少康說，所以國民黨、在野陣營必須要在2024推出強而有力、能打敗民進黨的候選人，他發訊息邀請大家加入社團，當然是希望得到民眾的支持，但這與國民黨黨主席選舉無關，他看的是2024大選。

趙少康說，現在人心思變，中間選民已看出民進黨都在騙，但國民黨的菁英卻腦筋不清、怕東怕西，他的目的就是要喚醒群眾，組織「戰鬥藍」。

對於國民黨民調未有起色，但國民黨主席江啟臣稱民調要看趨勢。趙少康說，蔡英文政府荒腔走板，可是只要玩抗中、反中議題，民調就會回升，選民不是傻瓜、不是看不懂，只是沒有強而有力的在野黨，所以很多民眾轉到中間、不表態。

趙少康強調，國民黨的問題是立場不淸楚，譬如，他主張高端疫苗沒有經過3期期中至少做3、4萬人的人體實驗，就不能授權EUA 、不能施打到國人身上，可是國民黨內就有人怕反高端會被打成反國產，所以要把手臂留給高端。

他批，連這件事國民黨內都意見不一致，民眾要怎麼挺呢？江啟臣有自己的做法及看法，也努力在做，但千萬不要忽視藍的群眾正義憤填膺，枕戈待旦，當然看不得黨內魯蛇的投降派。

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