讓現金2倍放大　基隆推「海派浪漫」觀光行銷活動

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林右昌認為，政府應該要安全穩健的帶大家回到正常生活，其中最重要的三件事，包括「做好個人防疫工作」、「施打疫苗」，及地方政府則要負起責任，「做好場所的防疫管理」，這是非常重要的關鍵；防疫警戒降級的成果，需要大家一起守護及珍惜，讓大家可在得來不易的降級成果下，逐步往正常生活邁進。
觀光及城市行銷處長曾姿雯說，為振興基隆疫後觀光，今日馬上推出智慧觀光旅遊服務，舉辦「海派浪漫 基隆Go Shopping」觀光行銷活動；此外，首波適用店家高達40家，種類多元，包含美食、伴手禮、住宿、交通及景點五大類型，讓民眾依各自喜好需求，挑選喜歡的店家於購物時抵用消費。
曾姿雯補充，「海派浪漫─商品抵用券」今日正式開賣，首波推出買一送一的活動，只要花100元，就可以換得價值200元的消費券，且無購買上限，讓你的現金2倍放大；「海派浪漫─商品抵用券」提供旅客更方便且安全的零接觸交易，線上完成購買後可取得票券QR Code，即可事先從容的規劃旅遊行程。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。