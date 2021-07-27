疫情警戒降級 中市宮廟開放入廟參拜但人流管制

疫情降至二級警戒，台中萬和宮及大甲鎮瀾宮遵照防疫指引規定，開放信眾入廟參拜!時隔兩個多月終「解封」，入廟參拜祈福信眾欣喜寫在臉上。大甲鎮瀾宮更有信徒清晨3時許就「搶頭香」，自帶筊杯入廟參拜擲筊。鎮瀾宮副董事長鄭銘坤呼籲政府，儘速購買疫苗，只要全台六成民眾完成接種，各行各業就可解封，人民生活、國家經濟都能恢復正常。





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▲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤呼籲政府，儘速購買疫苗，讓人民生活社會經濟早日恢復正常。（圖／金武鳳攝，2021.7.27)

大甲鎮瀾宮今起開放民眾入廟參拜，並依廟內面積向市府申請容留人數提升至99人。今天清晨3時許天色未亮，廟方工作人員仍在廟內準備，就有信徒搶頭香，成為解封後首位入廟參拜信徒。





鎮瀾宮籲請信眾落實防疫，除限制單一參拜動線出入宮廟，民眾並需實聯制、量體溫、消毒等。此外，廟方禁止民眾擲筊及抽籤，以減少接觸，並不定時廣播提醒民眾，注意保持安全社交距離，全程配戴口罩。





▲大甲鎮瀾宮開放信眾入廟參拜，但有人流管制，籲請信眾配合。（圖／記者金武鵡攝，2021.7.27)

由於鎮瀾宮禁止民眾擲筊，搶得頭香信徒在清晨到廟參拜時，還自備筊杯向媽祖婆請示。另一名來自新社區婦人，因廟內禁止擲筊，除非自帶筊杯，特別在廟前花了50元購買筊杯使用。





鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，廟方為保護工作人員，要求每週都要快篩，若發燒就不要進廟，他表示，政府未將廟宇納入紓困，呼籲政府儘快購買疫苗，只要施打率達60%以上，就可達到防護目的，全國一旦解封，人民生活及經濟就能恢復正常。



