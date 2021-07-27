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中元普度北市解封　柯文哲：暫不開放遶境、進香、平安餐

▲台北市長柯文哲27日表示，中元普度原則上能進行，不過遶境、進香、平安餐、福宴等活動仍舊禁止舉辦。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲27日表示，中元普度原則上能進行，不過遶境、進香、平安餐、福宴等活動仍舊禁止舉辦。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-07-27 16:54:24

新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，今（27）日也是降級至二級警戒的第一天。而日前在微解封時期，宮廟就開放民眾可以入內參拜，而現階段降級至二級，之後又適逢中元普度，外界也好奇台北市方面會怎麼進行調整？對此台北市長柯文哲表示，中元普度的祭拜活動原則上會放行，但宗教活動中的遶境、進香、平安餐、福宴等活動仍舊禁止舉辦。

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根據台北市政府方面針對宗教面以及一般民眾面的普度指引，在中元普度期間，仍舊不開放包括遶境、進香、平安餐、福宴等相關宗教活動，此外在進行普度相關活動時，仍要維持禁止飲食、酒精消毒、戴口罩、量體溫及實聯制等相關規範。此外參與活動的人數，也維持室內不超過50人，室外不能多於100人。

台北市長柯文哲今天表示，遶境進香還是不開放，因為群聚活動太厲害，至於平安餐等聚餐行為也是暫不允許；至於拜拜必須要求民眾戴口罩、量體溫、實名制，如果能符合相關規定還是可以辦，如果在室內就要梅花座維持一定空間。

▲台北市政府公布宗教團體及一般公司行號與民眾的中元普度指引。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府公布宗教團體及一般公司行號與民眾的中元普度指引。（圖／台北市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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