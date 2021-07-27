施打率是抗疫關鍵　東南亞4國下半年疫苗到貨狀況

《四方報》報導，亞洲多國近期面臨疫情回升的局面，而在疫情升溫的國家如越南、泰國、印尼和菲律賓等疫苗施打率皆不盡理想；民眾也紛紛催促政府加速訂購或確保疫苗盡快到貨。下半年這些地區的疫苗到貨情形如何？以下為你統整。





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泰國





泰國目前提供之疫苗包括AZ疫苗和科興疫苗，由於負責生產AZ疫苗的暹羅生物製藥產量不如預期，原本預計7月開始每個月可以生產1000萬劑疫苗供國內使用，現在該預估數字則調整至每個月500萬到600萬劑，讓泰國訂購的6100萬劑AZ疫苗到貨時間從年底前交貨完成延長至明年中旬。





因應交貨時程延遲，泰國不得不轉變疫苗採購策略，向中國進口更多疫苗應應急。100萬劑中國國藥疫苗（Sinopharm）已經於25日抵達曼谷，官方將在27日開放民眾登記接種；美國捐贈的150萬劑輝瑞疫苗也將於本週到貨，預計將開放給前線醫護人員使用，目前已經登記完畢。此外，泰國先前訂購的2000萬劑輝瑞疫苗預計將在10月開始陸續抵達，而民間醫院自行訂購的莫德納疫苗也將於今年第四季開始抵達。





截至7月23日，泰國一劑施打率為17.4%、二劑施打率則為5.2%。





印尼





印尼衛生部長薩迪金（Budi Gunadi Sadikin）於26日透露，印尼7月底前將獲得800萬劑科興（Sinovac）疫苗、1400萬劑AZ疫苗；8月預計將再取得4500萬劑包括科興、AZ、莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）等疫苗。





印尼目前訂購約4億8000萬劑疫苗，大約3分之1已經抵達，政府期盼在年底前達到全國3分之2人口施打疫苗並達至全體免疫。印尼政府先前制定疫苗施打目標，計畫在7月將全國每天施打劑數拉到100萬，並於8月再抬高至200萬。然而《海峽郵報》指出，6月至7月間僅約有7天左右達到每日施打百萬劑的門檻，與目標相去甚遠。





截至7月25日，印尼一劑施打率達16.4%、二劑施打率則為6.6％。





越南





越南目前訂購不同廠牌之疫苗約1億500萬劑，其中先前訂購的4700萬劑輝瑞疫苗於本月開始到貨，預計在年底前到貨完畢；越南衛生部長阮清龍25日在國會則表示，政府已確認可取得1.3億劑新冠疫苗，並正透過協商再另外取得4,000萬劑疫苗，力拼年底前取得1億7000萬劑。此外，越南上個月也指出7月起每個月將可獲得100萬劑的AZ疫苗，但隨著泰國AZ生產不如預期，這項計畫受到影響。





另外，美國透過COVAX平台捐贈的300萬劑莫德納也已經於24日抵達越南，目前美國捐贈越南疫苗總數達到500萬劑，而越南截至目前透過COVAX已經取得包括莫德納和AZ疫苗在內共7.49萬劑。路透社報導也指出，越南駐美國大使何金玉（Ha Kim Ngoc）透露：「美方也正在考慮盡快送越南更多疫苗。」





截至7月25日，越南一劑施打率為4.3％、二劑施打率則為0.4%。





菲律賓





菲律賓於本週一（26日）收到37.5萬透過COVAX平台取得的輝瑞疫苗，並預計在八月至少會獲得1650萬劑，其中包括840萬劑政府採購的科興疫苗、200萬劑輝瑞疫苗和400萬劑透過COVAX平台取得之疫苗，但官方未透露廠牌為何。另外，民間採購的117萬劑AZ疫苗也將於8月9日至15日間抵達。政府採購的100萬劑莫德納疫苗也將於8月到貨。此外，菲律賓甲米地（Cavite）州長Jonvic Remulla本月初也曾透露，訂購的150萬劑Novavax疫苗預計在8月底至9月初到貨，但目前仍待官方通過緊急使用授權。





菲律賓當局指出，今年整年度預計總共將取得1億7000萬劑疫苗，不過目前到貨只有3000萬劑。截至7月25日，菲律賓一劑施打率10.3%、二劑施打率5.5%。









