【NOW辯風向】精選回顧／低薪的沒有選擇的權利嗎？

由資深藝人、相聲演員宋少卿，和新生代網紅阿樂一同主持的《NOW辯風向》，是一個探討社會、生活、兩性議題的辯論節目；《NOW辯風向》特別為觀眾回顧一系列精彩又爆笑的內容。

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本周《NOW辯風向》特別精選「支不支持低薪夫妻生小孩」、「年輕人該不該買房?」以及「工作該選低薪喜歡還是高薪不喜歡」，現在年輕人普遍面對低薪的環境，在這些情況下你會怎麼選擇呢?其中”低薪夫妻生小孩”自己在類似環境長大瑪麗用自己的故事告訴大家低薪生小孩會讓導致自己跟孩子錯失很多相處機會，希望大家要謹慎思考，而談到”年輕人該買房還是租房”，房屋專家Ted則要大家把目光放遠，你的目標愈大，人的潛力才愈大，要大家不要小看自己，最後則是”該選高薪但不喜歡的工作嗎?”張立東大膽怒嗆趙哥工作沒熱忱只想著領錢，讓趙正平暴怒反擊，嚇得張立東連忙倒退，逗趣反應笑翻全場，更多精彩爆笑的內容請鎖定本週的《NOW辯風向》。

《NOW辯風向》於每週三晚間9點，在《NOWnews今日新聞》臉書、

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