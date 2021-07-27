「上窮碧落下黃泉」找到感染源　陳其邁感謝百位疫調人員

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陳其邁今天下午主持防疫會議會後記者會，他表示，今天全國共16例，高雄零確診，雙北地區的病毒傳播已近尾聲，這歸功於國民共同合作，透過公共衛生手段，包括戴口罩、保持社交距離等，把傳播鏈阻斷。
陳其邁表示，在77天防疫奮戰中，高雄有零星感染事件，一開始引起小緊張，但到目前為止，80幾例感染個案，都找到感染源，衛生局與警察局都很努力，高雄有100多位疫調人員，對於阻斷社區傳播鏈功不可沒，它們以「上窮碧落下黃泉」得精神找到感染源，讓病毒不致擴散到社區。
陳其邁在防疫記者會中表示，高雄市的社區傳播風險非常低，今天全高雄的疫苗覆蓋率已經提前達到30％，他認為，接下來最重要工作是疫苗施打，提前在7月底之前達到蔡總統要求，接下來7月30日至8月6日，高雄會增設1142個醫療施打站次、37個社區接種站次，會讓大家接種方便。
陳其邁強調，「對台灣疫情控制非常有信心！」這段防疫時間，餐廳很辛苦，開放內用還是要遵守相關規範，降為二級後，大家會有防疫適應期，一方面做好防疫， 一方面讓經濟生活重新開始。
陳其邁指出，疫情期間餐飲業很辛苦，今天起降級，餐飲業內用可用ㄇ字型隔版，或餐桌間間距1.5公尺營業，若餐桌面對牆壁，只要中間有隔板，讓彼此口水不到噴到即可；鐵板燒師傅若口罩、面罩戴上，對面顧客即可內用。
陳其邁認為，戴口罩可加乘疫苗的效果，這也是台灣防疫比其他國家強的原因，他今並站起鞠躬謝謝全體市民的配合。
陳其邁也提醒，托嬰、早療中心、幼兒園、補習班、課照中心、表演場館、羽球館、室內場館、足球場等七大從業人員進行免費快篩，由僱主或公會造冊，依指定時間前往快篩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。