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「上窮碧落下黃泉」找到感染源　陳其邁感謝百位疫調人員

▲高雄市長陳其邁今天領防疫團隊向市民鞠躬感謝大家在防疫期間的配合。(圖／高市府提供)
▲高雄市長陳其邁今天領防疫團隊向市民鞠躬感謝大家在防疫期間的配合。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-27 17:08:45｜2021-07-27 17:41:10

全國防疫警戒今(27)日由三級降至二級，高雄市今天無新增確診個案，市長陳其邁以「上窮碧落下黃泉」精神，肯定高雄上百位疫調人員為找感染源的精神讓病毒沒有蔓延到社區，他「對台灣疫情控制非常有信心！」。此外，他也認為配合防疫隔離的市民也很偉大，他們犧牲個人自由，他代表市府同仁感謝大家，他也宣布高雄的疫苗覆蓋率已經提前達到30％。

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▲▲高雄市的社區傳播風險非常低，今天全高雄的疫苗覆蓋率已經提前達到30％。(圖／高市府提供)
▲高雄市的社區傳播風險非常低，今天全高雄的疫苗覆蓋率已經提前達到30％。(圖／高市府提供)
陳其邁今天下午主持防疫會議會後記者會，他表示，今天全國共16例，高雄零確診，雙北地區的病毒傳播已近尾聲，這歸功於國民共同合作，透過公共衛生手段，包括戴口罩、保持社交距離等，把傳播鏈阻斷。

▲7月30日至8月6日，高雄會增設1142個醫療施打站、37個社區接種站，會讓大家接種方便。(圖／高市府提供)
▲7月30日至8月6日，高雄會增設1142個醫療施打站、37個社區接種站，會讓大家接種方便。(圖／高市府提供)
陳其邁表示，在77天防疫奮戰中，高雄有零星感染事件，一開始引起小緊張，但到目前為止，80幾例感染個案，都找到感染源，衛生局與警察局都很努力，高雄有100多位疫調人員，對於阻斷社區傳播鏈功不可沒，它們以「上窮碧落下黃泉」得精神找到感染源，讓病毒不致擴散到社區。

▲▲陳其邁強調，這段防疫時間，餐廳很辛苦，開放內用還是要遵守相關規範。(圖／高市府提供)
▲陳其邁強調，這段防疫時間，餐廳很辛苦，開放內用還是要遵守相關規範。(圖／高市府提供)
陳其邁在防疫記者會中表示，高雄市的社區傳播風險非常低，今天全高雄的疫苗覆蓋率已經提前達到30％，他認為，接下來最重要工作是疫苗施打，提前在7月底之前達到蔡總統要求，接下來7月30日至8月6日，高雄會增設1142個醫療施打站次、37個社區接種站次，會讓大家接種方便。

陳其邁強調，「對台灣疫情控制非常有信心！」這段防疫時間，餐廳很辛苦，開放內用還是要遵守相關規範，降為二級後，大家會有防疫適應期，一方面做好防疫， 一方面讓經濟生活重新開始。

陳其邁指出，疫情期間餐飲業很辛苦，今天起降級，餐飲業內用可用ㄇ字型隔版，或餐桌間間距1.5公尺營業，若餐桌面對牆壁，只要中間有隔板，讓彼此口水不到噴到即可；鐵板燒師傅若口罩、面罩戴上，對面顧客即可內用。

陳其邁認為，戴口罩可加乘疫苗的效果，這也是台灣防疫比其他國家強的原因，他今並站起鞠躬謝謝全體市民的配合。

陳其邁也提醒，托嬰、早療中心、幼兒園、補習班、課照中心、表演場館、羽球館、室內場館、足球場等七大從業人員進行免費快篩，由僱主或公會造冊，依指定時間前往快篩。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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