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疫情降級首日　盧秀燕：一個前提、兩個態度解封

▲全國三級警戒降為二級警戒首日，市長盧秀燕呼籲，民眾持續防疫不能鬆解(圖／市政府提供2021.7.27)
▲全國三級警戒降為二級警戒首日，市長盧秀燕呼籲，民眾持續防疫不能鬆解(圖／市政府提供2021.7.27)

記者柳榮俊/台中報導

2021-07-27 17:09:56

台中市今（27）日本土、境外、社區快篩陽性「三零」，統計至今日中午12時，已接種第一劑疫苗有78萬204人，疫苗應接種率達33.26%、總人口數接種率27.66%；市長盧秀燕表示，今天是全國三級警戒降為二級警戒的第一天，台中市以「一個前提、兩個態度」提早因應，在防疫規範下台中餐飲、夜市、幼兒園、補習班等穩健鬆綁解封，呼籲民眾持續防疫不能鬆解。

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盧秀燕今下午召開疫情指揮中心記者會表示，市府上週提出「一個前提、兩個態度」防疫部署，在「防疫安全為重要考量」前提下，「穩健式解封、漸進式鬆綁」，今降級首日台中餐飲內用適度鬆綁，32處夜市穩健解封，公私立幼兒園765所即起復課，也接受補習班業者申請復業，5大文化中心與44處圖書館、2處客家文化園區開放民眾進館。

 

此外，台中市住宿機構附設日照中心5間、身障日間型服務50間及托嬰中心178家恢復服務，這些場域與中市商圈、夜市，市府都已要求設置「社交距離宣導員」，協助人流管制並宣導民眾維持社交距離，過程中造成不便請市民多加體諒。

 

盧秀燕說，今有近萬名公共運輸第一線公車及計程車駕駛、捷運一線人員等戴起市府限量特製版的「愛的社交距離」口罩，化身為「社交距離宣導員」，提醒民眾搭乘公共運具時，仍應保持1.5公尺的安全社交距離，並全程佩戴口罩等防疫措施，一起守護你我健康。

 

另外，盧秀燕指出，截至今天中午12時，台中接種第一劑疫苗已達78萬204人，對照台中人口281萬9930人，全市民總人口數目的接種率為27.66%；應施打18歲以上人口234萬5725人，台中疫苗應接種率已達33.26%，市府全力以赴為市民接種疫苗。

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