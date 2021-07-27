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北車爆發群聚感染　化學兵協助車站周邊消毒

▲33化學兵群官兵於台北車站執行大範圍消毒任務。(圖／軍聞社提供)
▲33化學兵群官兵於台北車站執行大範圍消毒任務。(圖／軍聞社提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-27 17:27:52

台北車站一樓爆發群聚感染，總計7人確診，其中3人為確診清潔工同住家人，北市府已造冊篩檢314人。為協助北市府消毒，陸軍33化兵群派出化學兵協助在北車、捷運站與車站周邊消毒。

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中央流行疫情指揮中心宣布，今（27）日起國內新冠肺炎疫情警戒標準調降至第二級，至8月9日，各項防疫管制措施逐步放寬，人潮逐漸回流。警戒雖降級，防疫工作仍不容鬆懈，北市環保局今日起與陸軍第六軍團33化學兵群持續合作，將陸續針對人潮易聚集的台北車站、台鐵、交通轉運站、各線捷運站、公有市場等重要場域加強消毒，確保市民健康。

今日一大早，33化學兵群派遣12員官兵，採2人一組徒步方式，背負氣霧式消毒器，針對台北車站大廳周圍，包含出入口以及公共廁所實施大範圍清消作業，確保通勤民眾的健康與安全。

北市環保局表示，今起與國軍聯手執行加強消毒作業，首站選在人潮最多的台北車站，共動員北市防疫消毒大隊20人及陸軍33化學兵群12人，針對台北車站周邊及內部執行環境消毒作業，消毒範圍包含車站大廳、售票口、連通道及公共廁所等站內消毒。另持續執行北市人潮聚集之交通樞紐（台北、松山及南港車站與3處轉運站）、各線捷運站、公有市場及攤販集中場等每週1次之消毒作業，全力防堵疫情再起。

環保局也呼籲，各場域目的事業主管機關應確實督導轄內營業場所遵循防疫規範，並依據中央流行疫情指揮中心公布之防疫相關指引，徹底執行場所內部環境消毒作業，防範疫情有再次擴散的機會。

環保局也提醒民眾，疫情警戒雖降級，防疫不要掉以輕心，出門仍需全程配載口罩，肥皂勤洗手，保持社交距離，遵守並配合中央和臺北市政府所訂定的相關防疫指引規範，期疫情早日全部解封，恢復正常生活。

▲化學兵針對公共廁所實施消毒。（圖／軍聞社提供）
▲化學兵針對公共廁所實施消毒。（圖／軍聞社提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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