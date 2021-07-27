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高雄疫苗覆蓋率衝到30％　未來篩檢、戴口罩將成為日常

▲高雄市長陳其邁今（27）日在防疫記者會上宣布，高雄市正式達到30％的疫苗覆蓋率。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁今（27）日在防疫記者會上宣布，高雄市正式達到30％的疫苗覆蓋率。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-07-27 17:17:27｜2021-07-27 17:28:57

高雄市長陳其邁今（27）日在防疫記者會上宣布，高雄市正式達到30％疫苗覆蓋率，為了感謝所有的防疫人員、醫護人員，還有每個團結防疫的高雄市民，陳其邁也率在場的局處首長站起來敬禮，向大家表示敬意，陳其邁說，要讓社會能夠繼續的運轉，經濟活動也能夠恢復，除了拚疫苗覆蓋率，未來篩檢、戴口罩的生活將會成為市民的生活的一部份。

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陳其邁指出，全球的COVID-19的流行，台灣比較晚才出現社區傳播，在兩個月的時間內，台灣能夠讓病例數降到10幾例其實是非常不簡單的，每一個人在未來的防疫新生活，都要有一段適應期，大家互相找出一個最佳的模式，一方面能夠做好防疫，另一方面讓經濟、生活活動都能夠同步復甦。

▲為了感謝所有的防疫人員、醫護人員，還有每個團結防疫的高雄市民，陳其邁也率在場的局處首長站起來敬禮，表示敬意。（圖／高雄市政府提供）
▲為了感謝所有的防疫人員、醫護人員，還有每個團結防疫的高雄市民，陳其邁也率在場的局處首長站起來敬禮，表示敬意。（圖／翻攝畫面）
陳其邁也提到，一年多前在行政院服務的時候，當時算的是「口罩的覆蓋率」，要達到75％台灣才不會陷於社區傳播，而現階段要拚就是「疫苗覆蓋率」再加上「口罩」，陳其邁認為其他國家也許疫苗覆蓋率很高，但是口罩的覆蓋率很低，因為他們沒有戴口罩的習慣，所以即使打了疫苗還是有社區傳播，而「戴口罩」就是台灣比其他國家更強的地方，因為大家團結防疫，每一個國民外出都戴口罩，利用大幅度的公共衛生手段，來減低社區傳播風險，所以他對台灣疫情的控制非常有信心，但是這個信心是來自於這段期間大家生活的所做的一些調整、公共衛生遵循的程度、NPI的比例有關。

陳其邁並說，接下來最重要的工作還是在疫苗的施打，高雄市今日正式達到30％的疫苗覆蓋率，要特別感謝包括蔡英文總統、蘇貞昌院長，在疫苗的獲取的過程，背後有很多人都非常多人的努力，而作為地方政府，最重要的工作就是把疫苗很快速的打到每一個市民的身上，讓大家有抵抗力、保護力。

陳其邁認為，疫情對於經濟對於生活都已經帶來很大很大的改變，全世界其實都一樣，未來「篩檢」、「戴口罩」的生活會成為市民的生活的一部份，要讓社會能夠繼續的運轉、經濟活動也能夠恢復，大家又要能夠保持健康喔，這幾件事情大概都跑不掉了。

▲我國疫情累計至今（27）日共有14288人確診。（圖／NOWnews製表）
▲我國疫情累計至今（27）日共有14288人確診。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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