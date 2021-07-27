名家論壇》膝關節／趙祐鎮獨挑大梁，力拼極速拆炸彈

還記得超級人氣戲劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》吧？當年大家都說孔劉與李棟旭這組男主角配對超級「登對」，光看兩男同住一個屋簷下的BL情節就夠讓人深感另類粉紅泡泡。不過，其中另一個讓人印象深刻的角色則是趙祐鎮飾演的「金秘書」一角，劇中百般正經時居然跳起BTS舞蹈，令人捧腹大笑。





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趙祐鎮經歷了許多角色的綠葉功能，後來慢慢走入反派職業戶。如《分秒幣爭》裡的財政經濟院次長、《永生戰》裡的安部長也是。趙祐鎮看起來身材略顯單薄，個頭不高，但卻擁有非常渾厚低沈的磁性聲線，有時光聽他說話就是一種享受。





《極速引爆》翻拍自西班牙作品，基本上節奏情節轉折都相似，不過我還是覺得韓國就算是翻拍也能拍出自己的味道，甚至是能超越前作。我喜歡趙祐鎮的表演就大過於原作中的男主角，相較於原版，本片反派比較討喜使觀眾疼惜遭遇。





全片節奏迅速，從開場男主角趙祐鎮帶小孩上學後，就接到陌生人致電要求匯款高額金錢，否則就要引爆車內炸彈，正當以為只是惡作劇的時候，才發現這一切沒有那麼單純。





▲李在仁與趙祐鎮《極速引爆》飾演父女，默契絕佳引觀眾入戲。（圖／車庫娛樂提供）

故事速度掌握很好，行雲流水地上演趙祐鎮遇到這起勒索電話後該如何應變，本來不以為意，直到下屬的車也遭設計安裝炸彈被引爆後，才知道對方來真的。上半段拆解趙祐鎮為何遇上這起恐怖攻擊？原來他任職金融業過於繁忙，與妻子感情失溫。西班牙版本更直接有太太早已另結新歡情節，韓版從這個差異就能發現，編導試圖要給男主角多點修正人生的機會。





▲池昌旭在《極速引爆》中飾演神祕人物 恐嚇趙祐鎮全家。（圖／車庫娛樂提供）

《極速引爆》中後段揭曉歹徒真正用意，目的在於替當年金融風暴底下的被騙受災戶討回公道。韓國對幾次金融風暴帶來的傷害都寫入了電影劇本中，對於真正該懲罰的制度無能為力，只好轉向執行制度的小人物。其實趙祐鎮飾演的無良金融高階經理，都只能執行上頭交辦，間接造成他人財產歸零或是影響別人生存，這些都不是他在乎的。











▲ 《鬼怪》「金祕書」趙祐鎮首度擔綱男主角，在動作片《極速引爆》飾演銀行經理。（圖／車庫娛樂提供）







●作者：膝關節／影評人





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