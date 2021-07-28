台灣疫情死亡率高達5%　彭博：歸咎於自滿心態

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中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥解釋，這是大批未接種疫苗的高齡族群受病毒襲擊所致，並補充道九成以上的死亡案例皆為60歲以上的長者。
此外，彭博指出，台灣的致死率與鄰近亞洲地區 (如香港及新加坡)相較之下來得高。這些地區針對新冠疫情的應對措施也和去年的台灣一樣，皆備受肯定。
然而台灣為何沒能守住？相較於其他亞洲地區，台灣政府沒有提前簽約購買足夠的疫苗庫存，一直是為人詬病的一點。
香港行政會議成員林正財，也是香港政府疫苗政策團隊的成員，在彭博採訪中指出，雖然香港及台灣皆施行嚴格的邊境及隔離控管政策，然而台灣顯然錯失良機，沒有即時提升篩檢量能及疫苗庫存，並未做足醫療準備。
前疾管署署長張鴻仁認為，另一大因素歸咎於台灣的醫療體系為了減輕成本負擔而受制於相當低的預算限制，意味著當病毒爆發時，整個體系在短時間內無法即時應對。
他表示，「就是錢的問題，政府必須願意承擔額外支出，醫院才有辦法有足夠的量能應對突發狀況。」
根據彭博報導，這波疫情也反映出部份亞洲地區，包括台灣，不將此病毒視為流行病來處理，而已剷除病毒為主要目標的「清零政策」的潛在風險。
現在台灣政府表示他們會以將疫情控制在可控範圍內為目標，而非追求完全清零。
從台灣近期接種率上升可以看出新策略的走向，有賴美國與日本緊急輸送疫苗抵台。
近二日，台灣僅新增一例死亡案例。根據政府單位指出，急需治療的病患人數與六月疫情高峰時期相比，下降了六成。
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