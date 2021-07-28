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德國才傳洪害　南歐野火倫敦暴雨又釀慘重災情

▲義大利薩丁尼亞島，以及南歐其他地區受到乾燥天氣影響好發野火。（圖／美聯社／達志影像）
▲義大利薩丁尼亞島，以及南歐其他地區受到乾燥天氣影響好發野火。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-28 08:22:46

（中央社倫敦27日綜合外電報導）野火在義大利薩丁尼亞島（Sardinia Island）與南歐其他地區延燒。受到強風與乾燥天氣的影響，歐洲大陸今年夏天除飽受高溫、乾旱和暴雨所苦之外，還有野火肆虐。

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「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，火災發生之際，暴雨在北方肆虐，德國正努力應付摧毀整座城鎮的洪水所帶來的後果。在倫敦，前陣子才經歷熱浪，隨後極端降雨自25日開始狂炸城市，淹沒道路、醫院和車站。

當野火延燒數萬英畝，薩丁尼亞當局昨天宣布緊急狀態，約1500人被迫逃離家園。

歐洲新聞台（Euronews）報導，薩丁尼亞島主席索利納斯（Christian Solinas）稱野火為「前所未有的災難」。他向歐洲請求消防飛機與其他額外協助。法國和希臘已派出4架滅火飛機。

而在歐洲其他地區，在洪水淹沒德國與比利時多處房屋和街道數天後，火災與暴雨持續並造成200多人喪生。

而在西班牙東北部的偏遠林地，野火24日晚間開始延燒，在距離巴塞隆納以西約100公里處焚毀超過3000英畝（1214公頃）林地。法國南部的乾燥森林，24日也傳出大火。

天氣因受到多種因素而變化甚大，但科學家說，極端天氣導致火災和洪水發生的頻率愈來愈高，這是受到氣候變遷的影響。

根據歐洲環保署（European Environment Agency）上月公布的一份評估報告：「氣候變遷預測顯示，地中海大部分地區與泛南歐區的嚴重暖化及日益頻繁的熱浪、乾季和旱災侵襲，將增加野火侵襲的時間與嚴重程度、高風險熱區的擴大和發生更大火勢的機率，也可能加劇沙漠化。」

倫敦居民25日在幾小時內就歷經近一個月降雨量的侵襲。

雷陣雨使得各地交通受阻、洪水淹沒道路和地鐵站。英國首都至少有兩家醫院要求需要緊急治療的病患不要前來。

這是倫敦在過去不到一個月內，第2次遭逢大雨重創。這次的暴雨是發生於熱浪尾聲，當時在倫敦西部的希斯羅機場（Heathrow Airport）測到英國今年最高溫：攝氏32.2度。

強降雨導致洪水氾濫，並造成倫敦東部的威普大學醫院（Whipps Cross Hospital）停電，迫使救護車轉送病患，院方並取消常規手術；而同樣位於倫敦東區的紐漢（ Newham）醫院，也遭受一些淹水災情，院方呼籲病患至他院尋求緊急醫療協助。

英國瑞丁大學（University of Reading）水文學家紐曼（Jess Meumann）告訴「華郵」：「夏季雷雨並不是什麼新鮮事，來自強降雨導致洪患帶來的衝擊惡化，對英國和整個歐陸造成毀滅性影響。」

紐曼繼續說道：「雖然不能將單一事件歸咎於氣候變遷，但我們知道的是溫暖大氣可以攜帶更多水氣，因此我們看到越來越多的風暴導致洪水氾濫，與屢次被打破的降雨紀錄。洪災的嚴重度與頻率是一個嚴酷的警告，告訴我們尚未準備好因應氣候變遷。」（譯者：陳怡君/核稿：劉學源）1100727

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