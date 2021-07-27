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美中天津會談得深又透　北京：加起來6小時

▲美中外交官員昨天在天津舉行會談和會見。中國外交部今天說，會見和會談時間共計6小時，談得很深、很透，增進了相互了解；雙方都認為保持溝通非常重要，需要更多開誠布公的對話。（圖／美聯社／達志影像）
▲美中外交官員昨天在天津舉行會談和會見。中國外交部今天說，會見和會談時間共計6小時，談得很深、很透，增進了相互了解；雙方都認為保持溝通非常重要，需要更多開誠布公的對話。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-27 20:36:35

（中央社台北27日電）美中外交官員昨天在天津舉行會談和會見。中國外交部今天說，會見和會談時間共計6小時，談得很深、很透，增進了相互了解；雙方都認為保持溝通非常重要，需要更多開誠布公的對話。

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美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）25至26日訪問中國，並於26日在天津接續會晤中國副外長謝鋒、國務委員兼外交部長王毅。這是美國總統拜登一月底上任以來，美中外交高層第二次直接接觸。

據陸媒澎湃新聞，中國外交部發言人趙立堅下午在例行記者會表示，雪蔓雖只停留了24個小時，但會見了王毅，又與謝鋒進行了會談，時間加起來有6個小時，「應當說，雙方談得很深、很透」，增進了相互了解。

他說，中方在會談會見中，清晰地表明了對當前中美關係的看法，認為中美關係目前面臨嚴重困難和挑戰，下一步是走向衝突對抗還是得到改善發展，是一個巨大的問號，美方需要認真思考和做出正確選擇。

此外，趙立堅表示，中方也表明了對於美國新政府對華政策的態度，指出美國新政府總體延續了上屆政府的錯誤對華政策，不斷挑戰中國底線，加大對中國遏制打壓，對此中方堅決反對，堅定應對。

趙立堅指出，美方此訪表示要負責任地管理雙邊關係，王毅則對美提出了有效管控分歧、防止中美關係失控的3點基本要求，也是中方堅守的3條底線，包括：美國不得挑戰詆毀甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路制度；不得試圖阻撓甚至打斷中國的發展進程；不得侵犯中國國家主權，更不得破壞中國領土完整。

他說，美方還提出要為兩國關係設立「護欄」。中方強調為中美關係設立行為規範必須由雙方商定，並遵循平等互利原則以及以維護雙方利益為導向，必須對雙方都有約束力，而不能是美國單方面給中國設立行為邊界。

趙立堅說，在會見會談中，中方在新冠病毒溯源、台灣、涉藏、涉疆、涉港、南海、網路安全等問題上，嚴肅闡明了立場。中方還向美方提交了兩份清單，一是要求美方糾正其錯誤對華政策和言行的清單，共16項，另一份是中方關切的重點個案清單，共10項。

雙方還就氣候變遷、伊核、朝鮮半島、阿富汗、緬甸等國際和地區問題交換了意見。這些問題中美有良好合作，也有廣闊合作空間，但中方明確指出，美方要為合作展現誠意、創造條件，不能一邊損害中方利益，一邊希望中方無條件合作。

趙立堅強調，外交有分歧和交鋒不足為奇。雙方都認為，會見會談是坦率、深入、建設性的，都認為中美保持溝通非常重要，雙方需要展開更多開誠布公的對話。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1100727

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