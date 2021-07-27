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Delta變異株疫情獲控制　澳洲墨爾本將解封

▲澳洲當局表示，第2大城墨爾本的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株疫情獲得控制後，將在今晚解除封城措施。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲當局表示，第2大城墨爾本的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株疫情獲得控制後，將在今晚解除封城措施。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-27 19:54:07

（中央社墨爾本27日綜合外電報導）澳洲當局表示，第2大城墨爾本的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株疫情獲得控制後，將在今晚解除封城措施。

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法新社報導，比鄰的南澳州也將放寬居家令，但第一大城雪梨迄今已5週的封城措施可能將延續。

歷經近2週的居家令後，墨爾本及周圍維多利亞州的數百萬居民，將在今天午夜之前結束第5度的封城生活。

維多利亞州州長安德魯斯（Dan Andrews）表示，該州近日已「遏止兩次Delta疫情爆發」。

他補充說：「不過疫情還沒有結束，在接下來的幾天、幾週到幾個月裡，我們必須對Delta變異株提高警覺，直到我們竭盡所能讓更多的人接種疫苗為止。」「那還有很長一段路要走。」

學校、餐館和商店將重新開放，但包括戴口罩在內的規範將持續。

至少兩週內，民眾不能邀請訪客進入住家，且在戶外聚會的人數將會受到限制。

維多利亞州昨天新增10人確診，其中所有具傳染性的案例都在隔離中。

在雪梨，官方宣布新增172人確診，與6月開始的疫情有關，當時一名當地司機被國際機組人員傳染了病毒。

澳洲因早期成功的抗疫措施，如關閉邊境並迅速消弭傳染鏈而獲得讚揚。

但由於大部分人口並未接種疫苗，面對高度傳染性的Delta變異株，澳洲顯得手足無措，只能反覆讓城市進入封城狀態。

在輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech聯合研發的疫苗供貨量低，以及對阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗有疑慮的情況下，澳洲目前疫苗接種率約13%。澳洲2500萬人口中，迄今已有超過3萬3000例確診與920人病故。（譯者：陳怡君/核稿：劉淑琴）1100727

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