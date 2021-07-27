捷克贈台疫苗　柯文哲：去年我們送口罩、今年他們送疫苗

捷克政府昨（26）日宣布，將會贈與台灣3萬劑疫苗，也是繼立陶宛、斯洛伐克後，第三個要捐贈疫苗給台灣的歐洲國家。而贈送疫苗的幕後推手，則為日前曾來台參訪的參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）與布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）等友台人士。而台北市也曾與布拉格締結姐妹市，過去曾表達「同與賀瑞普都曾是醫生，所以很聊得來」的台北市長柯文哲，也表示過去台灣贈捷克口罩，現在他們送我們疫苗，「我們對人家好，人家是不是一定對我們好？答案是不一定，但99.5%是。」





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針對捷克贈與我國3萬劑疫苗，幕後推手之一是捷克首都布拉格市長賀瑞普，柯文哲透露昨天才與賀瑞普進行視訊會議，並表示台北市有寫一份後疫情時代的產業轉型白皮書，賀瑞普表示若有英文版的可以寄一份給他，他讀完後想看看跟台北有什麼可以在產業上合作的。柯文哲也打趣地表示，最後雙方還討論起穿山甲，「因為要送布拉格穿山甲，還要協助對方蓋動物園裡可以養穿山甲的地方。」





接著柯文哲自爆，賀瑞普6月時曾經寫信給他，那時候基於台灣與捷克互相幫忙的前提下，會去爭取是否能捐贈疫苗給台灣。柯文哲直言，因為去年全世界口罩大缺乏的時候，台灣也曾經贈送捷克口罩，而今年換他們贈送疫苗給我們，「我常說我們對人家好，人家是不是一定對我們好？答案是不一定，但99.5%是。」



