習近平上任整頓共產黨　CNN分析：自己成最大威脅

中國國家主席習近平在上台之後力推紅色政策，帶領共產黨重回中國人民生活中心，更藉此收緊了個人權力。《CNN》專文報導指出，習近平在振興共產黨的同時，卻也因為他的專制為共產黨內部帶來威脅以及國際上的孤立。





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專文指出，習近平上任以來，讓中國共產黨重新回到中國人的生活中心，中國民眾在人滿為患的紅色旅遊景點，集體慶祝黨的歷史，而其創始人毛澤東也獲得了新的尊敬。自從2015年以來，習近平開始廣泛的軍事改革和現代化計劃，而習近平在採取行動鞏固黨的權力的同時，他也致力於確保自己的權力。但習近平在試圖振興共產黨的過程中，將自己以及黨綁在一起，甚至為共產黨創造出新的威脅：他自己。





▲習近平上台後力推紅色政策，讓中共重回中國人的生活中心，中國民眾在人滿為患的紅色旅遊景點，集體慶祝黨的歷史。（圖／美聯社／達志影像）

專文提到，習近平已故父親習仲勳是一位革命老手和思想開明的領導人，在文化大革命期間被迫害入獄之後，習仲勳被鄧小平親自選出來管理廣東省，並且監督深圳。有許多觀察家認為習近平會追隨著父親的腳步，但這些人都想錯了。





在習近平上任前，從表面上來看，中國似乎比過去更加強大，不但加入了世界貿易組織，還舉辦2008年北京奧運，並且超越日本成為世界第二大經濟體。但從內部來看卻是腐爛至極、領導階層軟弱、內鬥激烈、紀律鬆懈。北京中央黨校前教授蔡武指出「習近平是在黨內的權力分裂之際上任的」。





專文表示，習近平解決的方法既簡單又激進，就是恢復一人統治。習近平上任不久後，就展開了一場大規模的反腐運動，不僅針對貪官，還針對他的政敵，在不到9年的時間裡，共查處392名高官和數百萬黨員幹部。為了讓權力更加集中於自己手上，習近平成立了「中央領導小組」，負責監督包括軍事改革、網路安全、金融和外交政策在內的重要政策領域。蔡武表示「實際上，這些領導班子已經取代了黨和政府運作的正常機制。」





但習近平集權利於一身，卻也讓共產黨面臨另一個重要問題：為接班人留下極少空間。





距離習近平預計交接權力的時間只剩下一年，但他的常委會中沒有人有足夠資格，所有委員要不是太老，就是準備不足。





而各方預測皆表明，現年68歲的習近平有著至少連任3屆國家主席的打算。柏林默卡托中國研究所高級分析師尼斯葛蘭伯格（NisGrunberg）表示，「我們不知道未來五年權力結構和聯盟將如何發展...但我可以公平的說，繼任問題是，他停留的時間越長，壓力就會越來越大。」





習近平不僅沒有繼任者，專家指出，習近平幾乎完全廢除了毛澤東死後為了確保黨長壽而建立的繼承制度。2018年，共產黨取消了對國家主席的所有任期限制，允許習近平在願意的情況下終身執政。並且表示，此舉是必要的，以使習近平任職的中國三個最強大的職位保持一致。





但美國福特漢姆法學院法學教授卡爾明茲納（CarlMinzner）表示，如果晉陞標準從能力轉向強調對習近平的個人忠誠，可能導致一代軟弱、毫無準備的領導人。





▲近年來中國實行戰狼外交，也讓中國的聲譽處於幾十年來最低點。戰狼示意圖。（圖／取自 apcss.org ）

而習近平的極權也導致國際地位越來越低。根據世界各地的調查顯示，中國的聲譽處於幾十年來最低點。其中一項原因就是中國對於新冠肺炎（COVID-19）大流行的處理態度。與此同時，中國戰狼外交也在國際間掀起漣漪。





習近平在中國共產黨百年黨慶時警告，任何試圖欺負中國的外國「都會發現他們的頭被血淋淋地砸在鋼鐵長城上」。葛蘭伯格指出，中國認為美國及其全球影響力正在下降，這是北京更有力地表明自己立場的機會。」但是，中國解決這個問題的方式卻不受歡迎。





而在美國前總統川普領導下的四年孤立主義政策中，中國政府未能將一個美國盟友拉近其軌道，這表明北京的外交策略在國際上是多麼糟。





分析指出，雖然中國共產黨不會重蹈1990年蘇聯共產黨垮台的覆轍，但是有專家表示，習近平的政策可能會讓未來領導人沒有做好準備解決中國面臨經濟成長放緩、出生率下降、與美國政略競爭等日記嚴重的問題。而習近平掌權時間越長，會讓他下台難度提高，也為中國共產黨帶來負面影響，繼任者也勢必會面臨不利的局面，而這也是習近平正踏著的一條「自我毀滅不歸路」。



